Азербайджанская армия освободила город Губадлы

Азербайджанские военные освободили центр города Губадлы и некоторые окрестные села от армянской оккупации. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев сообщил в Твиттере, что азербайджанская армия освободила центр оккупированного города, а также некоторые села в Губадлы, Зенгилане и Джабраиле.

Позднее в тот же день российское информационное агентство "РИА Новости" сообщило, что министерство обороны Армении подтвердило факт захвата Губадлы азербайджанскими войсками.

Между тем в самой Армении начинают лететь головы военачальников (пока лишь фигурально), не сумевших остановить азербайджанское наступление.

Командующий пограничными войсками Армении Вагинак Саркисян освобожден от должности в понедельник.

Президент Армен Саркисян освободил его от занимаемой должности указом, опубликованным на сайте президента Армении. Причина увольнения не раскрывается.

Начальник спецслужб Армении Аргишти Кярамян также был снят с должности 8 октября в связи с тяжелыми потерями в борьбе с азербайджанскими военными.

Напомним, что в ходе вооруженного конфликта, который длится почти месяц, вся территория вдоль азербайджано-иранской границы, удерживаемая Ереваном на протяжении почти 30 лет, была освобождена Азербайджаном.

На данный момент азербайджанская армия освободила от армянской оккупации три городских центра, включая Физули, Джебраил и Кубадлы, два города и сотни деревень.