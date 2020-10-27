Бойкот Франции: ответ Пакистана и саботаж арабских стран

В понедельник верхняя и нижняя палаты парламента Пакистана приняли резолюции, осуждающие Францию ​​за систематическую исламофобскую кампанию под прикрытием свободы слова.

Депутаты единогласно проголосовали за две отдельные резолюции, в которых решительно осуждалась повторная демонстрация «беззаконных» и «исламофобских» карикатур на пророка Мухаммеда во Франции.

Резолюция была внесена в Национальное собрание министром иностранных дел Шахом Махмудом Куреши, который решительно осудил недавние уничижительные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.

Он призвал правительство отозвать своего посла из Франции в знак протеста против оскорбления пророка Мухаммада.

Он также призвал генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) продолжить наблюдение за явлением исламофобии и принять необходимые меры для представления общей позиции исламских стран по этому вопросу, особенно по вопросу о кощунственных карикатурах.

Резолюция также призвала ООН немедленно начать глобальный диалог для межконфессиональной гармонии и противодействия растущей тенденции исламофобии.

В сенате аналогичная резолюция, представленная лидером палаты, Шахзадом Васимом, подтвердила, что любовь к Пророку Мухаммаду «вне всяких сомнений является частью нашей веры, и ни один мусульманин не может мириться с такими ужасными действиями».

Представляя настроения народа Пакистана и мусульманского мира в целом, верхняя палата выразила серьезную озабоченность по поводу таких «гнусных» инцидентов, которые вызывают реакцию мусульман, а также наносят «тяжкий урон мусульманским настроениям».

Законодатели призвали парламенты и международное сообщество разработать рамки и средства, чтобы остановить повторение подобных действий в будущем, дабы обеспечить мирное сосуществование, а также социальную и межконфессиональную гармонию.

К бойкоту французских продуктов в Турции призвал уже и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Между тем, как и ожидалось, в мусульманском мире разворачивается контр-кампания. Голоса, близкие к властным кругам в некоторых странах ОИС, выступили против кампании #BoycottFrance.

Для Мухаммада аль-Иссы, генерального секретаря Всемирной исламской лиги и бывшего министра юстиции Саудовской Аравии, «карикатуры - просто бесполезные дурачества». «На место религии не повлияет безумие и войны, которые ведутся против нее с помощью невежественной сатиры», - сказал он в понедельник саудовскому телеканалу Al Arabiya.

Мнение Аль-Иссы было опубликовано в тот же день Высшим советом улемов королевства. «Клевета на пророков и посланников никогда не причинит им вреда, а только послужит экстремистам, которые хотят распространять ненавистнические призывы среди гуманитарных сообществ».

Аль-Исса, который очень близок к наследному принцу Мухаммаду бин Салману, считает, что реакция на эти рисунки «была безрассудной». Он выступает против бойкота французских продуктов.

Слова Аль-Иссы также являются частью его защиты речи президента Франции от 2 октября об «исламистском сепаратизме». «Мусульмане - или те, кто утверждает, что таковыми - которые создали плохое представление о нашей религии из-за своего экстремизма, фанатизма или насилия терроризма. Они никоим образом не являются представителями ислама, и если бы мы нашли им оправдание, мы были бы похожи на них», - сказал он саудовским СМИ, как сообщает французская ежедневная газета L'Opinion.

В прошлом Аль-Исса уже хвалил речь Макрона от 25 апреля 2019 года о «политическом исламизме». «Все мусульмане в Европе должны уважать конституции, законы и культуру стран, в которых они живут. Они не должны мириться с импортом фетв и чужих идей », - настаивал он во время своего участия в конгрессе, организованном в сентябре 2019 года в Париже, посвященном той же теме.

В Египте Аль-Азхар также осудил публикацию скандальных карикатур. Однако это заведение пока никак не комментирует бойкот. Этот пробел пытаются заполнить некоторые проповедники. Халед аль-Джунди, ведущий несколько программ на частном канале, близком к Аль-Сиси, назвал цифры, чтобы призвать египтян дистанцироваться от бойкота, напомнив, что «в его стране работают 165 французских компаний», которые дают работу нескольким «египетским служащим». «Французские инвестиции составляют 5 миллиардов долларов, а 2,8 миллиарда долларов - это объем торговли между Египтом и Францией», - заявил он.

То же самое и в Объединенных Арабских Эмиратах. Миссия по осуждению бойкота была поручена личностям, близким к влиятельному принцу Мухаммаду бин Зайеду. В частности это его советник Абдельхалик Абдуллах, который, не колеблясь, обвинил «Братьев-мусульман»* и Турцию в причастности к кампании против французской экономики. Иронично, что в последние месяцы Саудовская Аравия и ОАЭ фактически занимаются бойкотом турецких товаров.

Интересно, что позиции, выраженные в этих странах, контрастируют с реакцией этих же государств осенью 2006 года в пользу кампании против датской продукции в ответ на публикацию газетой Jyllands-Posten карикатур на Пророка.

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