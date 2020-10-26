Конец эпохи Хабиба: какие победители нужны мусульманам?

Победа Хабиба Нурмагомедова в бою над Джастином Гэтжи, после которой он заявил о завершении своей карьеры бойца смешанных боевых искусств, стала новостью для миллионов мусульман не только постсоветского пространства, но и всего мира, поддерживавших того, кто гордо ассоциировал себя с Исламом.

Одни порадовались победе бойца, другие тому, что он оставил порицаемое исламскими текстами и учеными занятие, к тому же выполнив волю своей овдовевшей после недавней смерти его отца матери. Третьи сегодня задаются вопросом - кто из мусульман станет преемником Хабиба в качестве непобедимого чемпиона?

Забит Магомедшарипов? Магомед Анкалаев? Ислам Махачев? Усман Нурмагомедов? Хамзат Чимаев? Кто-то другой? Ясно одно - популярность этого шоу-бизнеса такова, что проблем с выдвижением преемника Хабиба, в частности, из числа кавказцев не будет.

Однако правда ли это то, о чем нужно заботиться мусульманам? Причем, даже не будем рассматривать вопрос о дозволенности или запретности этого вида спорта в основе - рассмотрим его с позиций "пользы и вреда", на которые ссылаются мусульманские болельщики Хабиба.

Хорошо, действительно, какое-то количество людей из увлечения им могли даже принять Ислам, как это иногда происходит с почитателями спортсменов, актеров и т.д. Пусть Аллах воздаст ему за это и укрепит этих людей на Прямом пути. Но если говорить не о дауате, а о пользе и вреде для Уммы в более широком смысле, чего для нее больше в "пути Хабиба" - пользы или вреда?

За те годы, что Хабиб обрел известность и популярность, усилились ли вместе с ними позиции Ислама и мусульман в России? Да, что там - хотя бы в его родном Дагестане?

Если бы это было так, разве второй раз подряд на руководство Дагестаном вместо мусульманина-дагестанца поставили бы крещенного российского мента? Разве бы разъехались по всему миру, теснимые со своей родины, дагестанские исламские проповедники? Разве бы последних ярких представителей мусульманской интеллигенции закрывали бы по беспределу по сфальсифицированным уголовным делам?

Если мы посмотрим на уровень всей России и то, какие народы там усиливают свои позиции и каким именно образом, мы увидим, что этого добиваются не те, кто хорошо бьют по голове или держат удары в голову, а те, кто хорошо используют голову по ее прямому назначению - думают, говорят и пишут. А у нас на данный момент такая ситуация, что среди мусульман не проблема найти первых, но весьма сложно найти вторых. Да, отдельная проблема заключается в том, что и тех немногих, кто может грамотно говорить от мусульман, обычно закрывают, выдавливают за границу или затыкают, но ведь если бы у нас мусульманских мыслителей, журналистов, грамотных блогеров, политиков было бы столько, сколько бойцов MMA, их было бы невозможно заткнуть.

Почему эта власть, боящаяся подъема Ислама, воююет с носителями исламской мысли, но не препятствует тому, чтобы мусульманская молодежь шла в гладиаторы? Вопрос риторический, ведь гладиаторы никогда не определяют судьбы мира - они дерутся на потеху его хозяевам. По этой же причине, исламофобы, ненавидевшие Хабиба за его открытую приверженность Исламу, еще больше испугались, когда он объявил о своем уходе из индустрии гладиатоских боев. "Не направит ли он теперь свои энергию, время, популярность, деньги на продвижение ценностей Ислама?" - вот, что их волнует сейчас!

Конечно, мы были бы наивными и оторванными от жизни людьми, если бы сейчас призвали всех бойцов MMA перекваллифицироваться в политологи, социологи, экспертов, журналистов и т.д. Такие изменения не происходят в одночасье и тому же Хабибу потребовалось немало времени и экстраординарные события, чтобы принять такое решение.

Но хотя бы давайте понимать, в каком направлении нам надо двигаться и к чему стремиться. Многие понимающие, что к чему боссы мафии тоже не могли выйти из игры, но своих детей не подпускали к своей деятельности и готовили их к другому будущему, обеспечивания им образование и "белую" карьеру, а также занимаясь благотворительностью и поддерживая общественно престижные явления.

Почему бы и тем людям, которые говорят, что болеют за Ислам, находясь в сомнительных сферах, в которые выдавливаются мусульмане, и получив в них возможности, не направят их на то, чтобы хотя бы будущим поколениям мусульман обеспечить лучшее будущее? Почему бы многим из них помимо поддержки нуждающихся, что они делают для себя, поддержку Исламу оказывать не покупкой дорогостоящих билетов на бои мусульманских спортсменов и не организацией застолий и торжеств в честь их побед, а финансированием исламских СМИ, влачащих сегодня жалкое существование, или поддержкой мусульманских образовательных или исследовательских проектов, студентов и ученых?

А лично Хабибу хотелось бы пожелать остаться в памяти тех, кто его уважает, непобежденным не только на ринге. Ведь, к сожалению, уже есть примеры мусульманских спортсменов, которые были бесстрашны на ковре, но после ухода из спорта поддались соблазну пойти, нет, не в политику, потому что в такой стране как путинская Россия ее сегодня не может быть, а фактически на службу к врагам мусульман. Может быть они руководствовались при этом лучшими побуждениями, но надо понимать, что как большой спорт требует профессионализма, так его требуют и те сферы, где для успеха необходимо понимать суть происходящих процессов, законы истории и политики и т.п.

Поэтому пожелаем нашей Умме, чтобы у нее было больше победителей и профессионалов в необходимых ей сферах, и чтобы те, у кого есть такая возможность, вносили свой вклад в их подготовку и успехи.