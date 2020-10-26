В Берлине полиция совершила рейд на мечеть

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу поздно вечером осудил полицейский рейд на берлинскую мечеть, заявив, что он был подпитан расизмом и антиисламскими настроениями.

Президент поделился заявлением через свой аккаунт в Твиттере: «Я решительно осуждаю полицейский рейд в мечети Мевлана в Берлине во время утренней молитвы, которая, очевидно, подпитывается расизмом и антиисламской политикой, которая приближает Европу ко мраку. Средневековья и полностью игнорирует свободу веры ».

Эрдоган подчеркнул, что «Европа, которую в течение многих лет называли колыбелью демократии, прав и свобод человека, к сожалению, сегодня превратилась в структуру, которая борется со своими противоречиями».

«Мы считаем, что никакое оправдание не может быть основанием для жестокого нарушения святого храма», - сказал Эрдоган. Турция осудила расизм, ксенофобию и антиисламскую политику во всех частях мира.

Немецкая полиция в среду штурмовала мечеть Мевлана и несколько других заведений в Берлине в рамках расследования мошенничества с субсидиями на коронавирус, сообщил в четверг турецкий общественный телеканал TRT Deutsch.

В тот же день мечеть отвергла все обвинения в мошенничестве и подвергла критике то, как полиция провела обыск.

Около 150 офицеров в масках и сапогах ворвались в застеленное ковром здание во время утренней молитвы.

Полиция конфисковала 7000 евро (8200 долларов) наличными, различные носители данных, компьютеры и файлы, сообщил в среду прокурор в Twitter.

Обыск был направлен против трех подозреваемых, которые якобы неоправданно обратились за немедленной помощью в связи с коронавирусом.

Немецкий журналист Фабиан Гольдманн раскритиковал инцидент в Твиттере, заявив, что для обыска мечети в деле на сумму 7000 евро было привлечено в 10 раз больше офицеров, чем в дело о скандале с налоговым мошенничеством CumEx на 55 миллиардов евро, в котором участвовало всего 15 полицейских.

Мечеть отвергла обвинения в мошенничестве, заявив, что любые открытые вопросы можно было прояснить, просто задав их в обычном порядке. Однако, по словам совета директоров мечети, такой просьбы не поступало.

Хотя формально налет на мечеть не связан с политическими мотивами, как это происходит например сейчас во Франции, такое неоправданное применение силы вызвало вполне ожидаемые обвинения германских властей и силовиков в исламофобии и расизме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу поздно вечером осудил полицейский рейд на берлинскую мечеть, заявив, что он был подпитан расизмом и антиисламскими настроениями.

Эрдоган поделился заявлением в Твиттере: «Я решительно осуждаю полицейский рейд на мечеть Мевлана в Берлине во время утренней молитвы, которая, очевидно, подпитывается расизмом и антиисламской политикой, приближающей Европу ко мраку. Средневековья и полностью игнорирующей свободу веры».

Эрдоган подчеркнул, что «Европа, которую в течение многих лет называли колыбелью демократии, прав и свобод человека, к сожалению, сегодня превратилась в структуру, которая борется со своими противоречиями».