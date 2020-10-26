Карабах: нарушена уже третья попытка перемирия

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня по гуманитарным соображениям с утра понедельника, на этот раз при посредничестве США. Об этом заявили представители Госдепа США.

Прекращение огня должно вступить в силу в 08:00 по местному времени, 26 октября 2020 года, говорится в совместном заявлении США, Азербайджана и Армении.

В заявлении также говорится, что заместитель госсекретаря США Стивен Бигун 24 октября встретился с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Обе страны подтвердили свою приверженность соблюдению соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях, согласованного в Москве 10 октября, говорится в сообщении.

«Соединенные Штаты способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы, чтобы приблизить Армению и Азербайджан к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении.

Сегодняшний день, который должен был стать первым днем перемирия, уже показал, что эта попытка заключить мир вряд ли будет отличаться от предыдущих.

«26 октября в 08.05 вооруженные силы Армении нарушили новое гуманитарное прекращение огня и обстреляли части азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района со стороны города Лачин», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана в Twitter.

«С 8 апреля вооруженные силы Армении начали обстрелы Тертерского района и его сел в нарушение гуманитарного режима прекращения огня», - сообщил в Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Села Агдамского района также подвергаются сильным обстрелам, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В министерстве добавили, что армянские силы также открыли огонь по Товузскому, Кедабекскому и Дашкесанскому районам Азербайджана из Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении.

В ведомстве также заявили, что части азербайджанской армии полностью соблюдают режим прекращения огня.

Ранние перемирия по обмену пленными и телами, достигнутые 10 и 17 октября соответственно, также были нарушены Арменией.

По данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, по меньшей мере 65 азербайджанских мирных жителей погибли и 297 получили ранения в результате нападений армян.