Война Макрона с Исламом: вызов принят

Начатая Макроном кампания против Ислама начинает получать ответ. Пока что скромный, но уже достаточный, чтобы Париж забеспокоился.

Так президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с яростной критикой на Эммануэля Макрона, заявив, что президент Франции нуждается в лечении и «психиатрической проверке» своего поведения по отношению к мусульманам и Исламу, что вынудило Париж отозвать своего посла в Анкаре.

«В чем проблема этого человека по имени Макрон с мусульманами и Мсламом? Макрон нуждается в психиатрическом лечении», - сказал Эрдоган в своем выступлении на провинциальном съезде своей Партии справедливости и развития (АКО) в центральном турецком городе Кайсери в субботу.

«Что еще можно сказать главе государства, который не понимает свободы вероисповедания и который ведет себя таким образом по отношению к миллионам людей, живущих в его стране, которые исповедуют другую веру? Прежде всего, пройди психиатрическую проверку».

Реакция Франции оказалась весьма странной для страны, которая на словах отстаивает свободу абсолютную слова (под которой понимается и свобода оскорблять) — Париж отозвал своего посла и назвал речь Эрдогана «неприемлемой».

«Комментарии президента Эрдогана неприемлемы. Излишество и грубость - это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил курс своей политики, потому что это опасно во всех отношениях», - заявил агентству AFP представитель президента Франции.

Позиция европейцев, демонизирующих мусульман, напоминает обращение с евреями в Европе в 1920-е годы, сказал Фахреттин Алтун, директор по связям с общественностью в период президентства Турции.

«Политика оскорбительных карикатур, обвинений мусульман в сепаратизме и рейдов в мечети - это не о свободе выражения мнения», - написал Алтун в Твиттере на английском языке.

«Речь идет о том, чтобы запугать мусульман и напомнить им, что они могут поддерживать европейскую экономику, но они никогда не будут ей принадлежать - на фоне лекций об интеграции».

«Все, что мы видим о мусульманах в европейской общественной культуре сегодня, устрашающе знакомо по демонизации европейского еврейства в 1920-х годах», - добавил он.

С осуждением кампании по очернению имени Пророка и нападок на Ислам выступило официально и министерство иностранных дел Марокко, правда без конкретного указания в сторону Франции. Напомним, что несколько лет назад Марокко оказалось едва ли не единственной страной мусульманского мира, которая отказалась официально чествовать убитых карикатуристов их Charlie Hebdo. В нападках на Ислам Макрона прямо обвинил глава пакистанского правительства Имран Хан.

Между тем, в мусульманской умме проходят антифранцузские демонстрации и распространяется призыв бойкотировать французские товары. Так в Катаре в пятницу главная сеть супермаркетов страны убрала с полок все французские товары в ответ публичную демонстрацию карикатур на Пророка.

«Мы подтверждаем, что как национальная компания мы работаем в соответствии с видением, которое согласуется с нашей истинной религией, нашими устоявшимися обычаями и традициями, таким образом, чтобы служить нашей стране и нашей вере и соответствовать чаяниям наших клиентов», - говорится в сообщении компании Аль-Мира.

Катарский университет также присоединился к бойкоту, объявив о переносе проведения Недели французской культуры.

«Любое оскорбление исламских верований и священных символов абсолютно неприемлемо, поскольку эти преступления наносят ущерб общечеловеческим ценностям и высшим моральным принципам, которые утверждаются всеми современными обществами», - говорится в заявлении университета.

К бойкоту также присоединились ряд других фирм, в том числе Al Merkati, Souq Al Baladi, Qatar Shopping Complex, Al Wajba Factory и Snoonu. Кстати, не стоит недооценивать катарский вклад в бойкот Франции. Эта страна очень будет принимать чемпионат мира по футболу, и мировые бренды крайне заинтересованы в своем присутствии там.

В Интернете пользователи социальных сетей в Катаре и других странах Персидского залива делятся списками французских компаний, которых следует избегать в рамках бойкота. Хештаг #BoycottFrenchProducts (Бойкотируйте французские продукты) выбился в топ соцсетей в некоторых арабских странах, особенно в тех, кто хорошо помнит обращение французских колониалистов с мусульманами, бывшее в порядке вещей еще в не столь уж далеком прошлом.

Конечно до всеобщего бойкота в исламском мире еще далеко. Тем не менее, Париж уже начинает чувствовать, что дело пахнет жареным. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вечером в воскресенье, 25 октября, назвал призывы к бойкоту французских товаров, раздающиеся на демонстрациях в ряде стран Ближнего Востока, "беспредметными" и потребовал прекратить их, также, как и выступления против Франции в целом. Подобные призывы исходят от «экстремистского» меньшинства, заявили в МИД Франции. Зафиксируем — экстремизмом Париж называет даже не отрезание голов, а мирные призывы к бойкоту товаров, что вообще то является законным правом гражданского общества.

Макрон также опубликовал ряд сообщений в Твиттере на французском, английском и арабском языках, в которых подчеркнул приверженность Франции универсальным ценностям и подтвердил, что не отступится от своего.

Что ж, одним из долгосрочных последствий для Франции столь откровенного наплевательства на чувства мусульман может стать окончательный уход Франции из мусульманского мира. «Свято место пусто не бывает», как говорится. Франция не является незаменимой там, где существует англо-саксонский блок, Китай, Россия, Иран, Индия и другие страны — которые даже всей существующей индустрии исламофобии обладают достаточным дипломатическим и практическим тактом, чтобы хотя бы не злить два миллиарда человек тупыми карикатурами.