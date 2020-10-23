Узбекистан — испытательный полигон для китайской вакцины

В Узбекистане запланированы клинические испытания китайской вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития республики.

Организацию испытаний представители этого ведомства, а также Института микробиологии Академии наук Китая и компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical обсудили в ходе переговоров 21 октября. Ожидается, что участвовать в испытаниях будут добровольцы от 18 лет. Перед стартом представители КНР проведут тренинги по условиям вакцинации.

Вакцина, разработанная Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и проходящая в настоящее время клинические испытания, «представляет собой генно-инженерный белок поверхностного антигена коронавируса, отличается высокой степенью безопасности по сравнению с аденовирусной и инактивированными типами вакцин».

В ходе переговоров было отмечено, что в случае успешного завершения всех фаз клинических испытаний Узбекистан будет иметь приоритет в приобретении вакцины по срокам и минимальной цене.

Аналитики говорят, что мир на фоне ухудшающейся ситуации с пандемией COVID-19 вступает в гонку вакцин. Очевидно, что успешная вакцина, когда она наконец-то (и если) появится, не будет легко доступна сразу же каждому человеку на планете. Эффективной вакцины еще нет, но страны уже толкаются в очереди на прививки. Все понимают, что ранняя вакцинация и избавление от бремени вируса принесет и общественно-экономическое облегчение, а может быть и существенный рост.

Но для многих стран третьего мира попасть в число первых вакцинированных счастливчиков возможно лишь если взять на себя роль испытательного полигона. Отметим, что это далеко не самое безопасное занятие — в Бразилии на днях скончался доброволец, участвовавший в тестировании вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.