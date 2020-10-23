Израильская делегация приехала в Судан на переговоры о нормализации отношений

Израильская делегация посетила Судан, чтобы обсудить нормализацию отношений после заключенных при посредничестве США сделок еврейского государства с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Однодневная поездка усилила слухи, что Израиль вскоре может заключить мирное соглашение с африканской страной, с которой он технически находится в состоянии войны.

Зафрахтованный самолет вылетел из Тель-Авива в столицу Судана в среду, сообщает специализированный веб-сайт о воздушном движении Flightradar24. Источники в Судане и Израиле подтвердили визит информационному агентству AFP.

«Совместная американо-израильская делегация посетила Хартум вчера» и встретилась с главой Суверенного совета генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом для переговоров о нормализации отношений между Суданом и Израилем, сообщил источник в правительстве Судана.

Израильские источники, пожелавшие остаться неназванными, также подтвердили поездку.

Как сообщили агентству Reuters два источника в правительстве Судана, премьер-министр Судана Абдуллах Хамдок готов приступить к нормализации отношений с Израилем после того, как еще не сформированный переходный парламент одобрит этот шаг.

Эти комментарии - самый явный признак того, что Хамдок под давлением США готов к установлению связей Судана с Израилем.

Такой шаг не является неизбежным, потому что совет все еще должен быть создан в соответствии с соглашением о разделении власти между военными и гражданскими лицами, которые вместе управляют Суданом после свержения Омара аль-Башира в 2019 году. Пока неясно, когда собрание будет сформировано.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что надеется, что Судан «быстро» признает Израиль.

Этот призыв прозвучал после того, как в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время исключить Судан из списка государств, внесенных в черный список «спонсоров терроризма», наследие эпохи аль-Башира.

Израильская ежедневная газета "Едиот Ахронот" сообщила, что правительство Судана внутренне согласилось на нормализацию отношений.

«Согласно сообщениям, полученным в Иерусалиме, руководство в Хартуме приняло принципиальное решение на этот счет», - пишет газета.

Также сообщается, что было достигнуто соглашение между аль-Бурханом и Хамдоком, которые до сих пор выступали против нормализации отношений с Израилем.

Газета упомянула возможное заявление Трампа «в ближайшие дни» из Вашингтона о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Аль-Бурхан присоединятся к нему по видеоконференции.

Напомним, что Нетаньяху и Аль-Бурхан в феврале провели знаменательную встречу в Уганде.