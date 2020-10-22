Российким компаниям не хватает мигрантов

Около 40 процентов российских компаний, которые традиционно нанимают мигрантов, возник недостаток в рабочей силе. Как пишут "Ведомости", такие цифры показало исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). Особо острым оказался дефицит курьеров и водителей такси.

Среди плюсов найма мигрантов 40 процентов работодателей назвали возможность экономить на зарплатах. Ещё 35 процентов опрошенных отметили, что они лучше работают, чем россияне, а 19 процентов работодателей сказали, что мигранты реже увольняются.

А вот в числе минусов компании назвали разницу в менталитете и языковой барьер. Но главными препятствиям для найма мигрантов на работу оказались бюрократические сложности с трудоустройством. Об этом сказали 37 процентов опрошенных работодателей. Ещё 27 процентов компаний пожаловались, что приходится нести расходы на оплату жилья и транспорта для мигрантов.

Согласно результатам исследования, из-за отъезда мигрантов в ближайшее время около 15 процентов компаний могут столкнуться с необходимостью оперативного подбора новых кадров, так как на фоне снижения количества иностранных рабочих вырос спрос на новых сотрудников. Эксперты заявляют, что уже сейчас особенно острый дефицит отмечается среди курьеров и водителей такси.