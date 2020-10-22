Карабах: азербайджанская армия освобождает новые территории и захватывает армянскую технику

Азербайджанская армия освободила от армянской оккупации еще 21 деревню в Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах, заявил в среду президент Азербайджана.

«Славная армия Азербайджана освободила села Геджегозлу, Ашаги Сеидахмадли и Зергер Физулинского района, села Баланд, Папи, Тулус, Гаджилы и Тинли Джебраильского района. Да здравствует армия Азербайджана! Карабах - это Азербайджан!» - Ильхам Алиев сообщил в Twitter.

В другом твите Алиев сообщил, что армия также освободила «город Миндживан, а также деревни Хурама, Хумарли, Сарил, Бабайли, Учунджу Агали, Гаджаллы, Гирах Муслан, Удгун, Турабад, Ичери Муслан, Меликли, Джахангирбейли и села Бахарли Зенгиланского района».

Согласно официальным источникам, на фоне продолжающихся столкновений азербайджанская армия освободила от армянской оккупации более 130 городов и деревень.

Зангилан был оккупирован армянскими войсками 29 октября 1993 года.

Кроме того, приходят сообщения об огромных потерях армянской армии. Так всего за два дня армяне потеряли 33 танка, 9 БМП и много другой техники. Некоторые из них были захвачены азербайджанскими военными во вполне сносном состоянии и могут быть использованы теперь азербайджанской армией.

Между тем, Турция без колебаний направит войска и окажет военную поддержку Азербайджану, если такие запросы поступят из Баку, сказал в среду турецкий вице-президент Фуат Октай, добавив, что в настоящее время таких запросов не поступало.

Ранее в тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит «возможности дипломатического решения на данном этапе» нагорно-карабахского конфликта с Азербайджаном.