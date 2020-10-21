Узбекистан латинизируется

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил правительству в трехмесячный срок создать рабочую группу, которая займется «обеспечением полного перехода на узбекский алфавит, основанный на латинской графике». Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на указ «О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране».

Члены рабочей группы должны будут разработать и внести в администрацию президента «Дорожную карту» с конкретными мерами, а также источниками и объемами их финансирования.

Документ также расширяет использование узбекского языка в делопроизводстве — с 1 апреля 2021 года планируется внедрить сертификаты об уровне владения госязыком лицами, назначаемыми на ответственные должности. С этой же даты начнут определять уровень руководящих кадров по официальному делопроизводству на государственном языке.

В школах Узбекистана к 2030 году увеличат часы по предмету «Родной язык» (с 84 до 110). Тогда же планируется довести до 80% охват узбекоязычными группами в системе государственного дошкольного образования, и до 140 — количество кафедр узбекского языка в высших учебных заведениях.

Для сохранения чистоты государственного языка и его обогащения, повышения культуры речи населения планируется поэтапное увеличение издания томов «Национальной энциклопедии Узбекистана» на узбекском алфавите, основанном на латинской графике, а также создание в 2020 году 15 лингвистических, отраслевых терминологических и толковых словарей, обогащающих лексику узбекского языка, указано в документе.

Напомним, что еще в сентябре 1993 года бывший президент Узбекистана Ислам Каримов подписал закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике», который предусматривал полный переход на латиницу к 2000 году. Тогда за основу был взят турецкий алфавит. Но по мере ухудшения взаимоотношений с Турцией всеобщая отмена кириллицы с каждым годом откладывалась на все более поздний срок, а в стране сосуществовали два алфавита — на латинице и на кириллице. Лишь в прошлом году был представлен окончательный вариант узбекского алфавита, основанного на латинице,