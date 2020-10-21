Большинство арабов против нормализации Израиля

Как показал новый опрос общественного мнения, большинство арабов отвергают нормализацию отношений с Израилем.

Арабский центр исследований и политических наук опубликовал результаты опроса 28000 участников в 13 арабских странах, за исключением ОАЭ.

Центр сообщил, что опрос проводился с ноября 2019 года по июль этого года и показал, что 88 процентов опрошенных арабских граждан отвергают мысль о том, чтобы их страна признала Израиль.

Сюда входят 85 процентов египтян, 91 процент палестинцев, 93 процента иорданцев и 65 процентов саудовцев.

В настоящее время Израиль официально признают четыре арабские страны: Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. В тоже время США оказывают давление на Саудовскую Аравию с целью нормализации отношений с Израилем.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду призвал Саудовскую Аравию признать Израиль, что станет мощным стимулом для еврейского государства.

На встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Помпео сказал, что соглашение «во многом способствовало достижению наших общих целей по региональному миру и безопасности».

«Они отражают меняющуюся динамику в регионе, в которой страны справедливо признают необходимость регионального сотрудничества для противодействия иранскому влиянию и обеспечения процветания», - сказал Помпео.

«Мы надеемся, что Саудовская Аравия также рассмотрит возможность нормализации своих отношений. Мы хотим поблагодарить их за помощь, которую они до сих пор оказали в успехе Авраамических соглашений».

Опрос, проведенный ранее в этом месяце, показал аналогичные результаты в отношении настроений против нормализации в арабском мире: 90 процентов комментариев в социальных сетях на арабском языке о нормализации были признаны отрицательными.

В исследовании рассматривались комментарии и освещение событий в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram и YouTube в период с 12 августа по 8 сентября, непосредственно перед тем, как официальные лица из ОАЭ, Бахрейна и Израиля подписали соглашения на церемонии в Белом доме.

Только десять процентов комментариев были в той или иной степени оценены как положительные.

Соглашения нарушили консенсус среди арабских государств о том, что любые мирные соглашения с Израилем должны зависеть от создания палестинского государства.

Израиль продолжает оккупировать палестинские территории, осаждать сектор Газа и планирует аннексировать значительную часть Западного берега, несмотря на то, что ОАЭ утверждают, что их соглашение о нормализации остановило аннексию.

Ожидается, что другие арабские государства присоединятся к ОАЭ и нормализуют отношения с Израилем, в то время как Кувейт, Катар и другие отвергли сделку без признания палестинского государства.