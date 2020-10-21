Хроники Голоса Ислама: дайджест самых громких событий

Голос Ислама продолжает вести хроники самых ярких событий мусульманского (и не только) мира

Нападение на мусульманок в Париже

Двух мусульманок несколько раз ударили ножом в самом центре Парижа прямо под Эйфелевой башней. Это случилось на фоне роста напряженности в Париже после обезглавливания учителя географии, демонстрировавшего ученикам карикатуры на Пророка Мухаммада.

Французская полиция арестовала двух подозреваемых женщин. Сообщается, что их расистское нападение сопровождались словами «грязные арабы».

По словам городской прокуратуры, заключенных под стражу называют белыми женщинами «европейской внешности», которым сейчас предъявлено обвинение в «покушении на убийство».

Жертвами нападений стали француженки алжирского происхождения по имени Кенза, 49 лет, и Амель, которая на несколько лет моложе.

Пожалуй нет особого смысла добавлять, что нападениями с ножами на двух женщин в центре европейского мегаполиса, способное легко привести к их смертям, не вызвало и малой доли ажиотажа, которую вызывают нападения "исламистов".

ОАЭ и Израиль подписывают соглашение о безвизе

Правительственная делегация ОАЭ прибыла в Израиль во вторник в рамках первого официального визита в страну, поскольку две страны надеются на дальнейшее укрепление отношений с подписанием соглашения об отмене виз.

Рейс Etihad вылетел из Абу-Даби во вторник утром, а затем приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, через два месяца после того, как две страны впервые заявили о нормализации отношений.

В состав делегации ОАЭ во главе с министром экономики Абдуллой бин Тук аль-Мари вошли государственный министр по финансовым вопросам Обайд Хумайд аль-Тайер и другие ведущие правительственные чиновники.

По сообщению Reuters, к ним присоединятся министр финансов США Стивен Мнучин и посланник по Ближнему Востоку Ари Берковиц.

В связи с ограничениями по коронавирусу делегация останется в аэропорту, где встретится с израильскими официальными лицами для переговоров по ряду вопросов.

По сообщению информационного агентства, обсуждаться будет ряд торговых соглашений между двумя странами, в которых в том числе соглашение о взаимном освобождении от виз.

ОАЭ - первая арабская страна, подписавшая соглашение об отмене визы с Израилем, и это означает, что граждане Израиля и Эмиратов могут посещать страны друг друга без предварительного разрешения. Значение этого решения трудно переоценить. Напомним, что Турция поддерживает дипломатические отношения с Израилем практически со дня его основания. Тем не менее, даже на пике отношений между двумя странами, дело до отмены виз никогда не доходило. Зато в случае с ОАЭ очевидно, что израильтяне спокойны — граждане ОАЭ никогда не доставят им неудобств.

Смертельная давка в Афганистане

По меньшей мере 15 афганцев были убиты и более десятка ранены в давке возле консульства Пакистана на востоке Афганистана.

Паника произошла на стадионе в городе Джелалабад, где тысячи афганцев собрались, чтобы получить визы в консульстве, сообщили официальные лица в среду.

Многие люди были растоптаны, когда пытались покинуть стадион в городе Джелалабад, столице провинции Нангархар, сказал представитель провинциальной больницы Захер Адель.

Сохраб Кадери, член совета провинции, где произошел инцидент, сказал, что 15 человек погибли, 11 были женщинами и несколько пожилых людей были ранены.

Два других провинциальных чиновника заявили, что более 3000 афганцев собрались, чтобы собрать жетоны, необходимые для подачи заявления на визу для поездки в Пакистан.

По словам чиновников, чтобы избежать скопления большого количества людей у визового центра, заявителей направили на ближайший футбольный стадион в Джелалабаде.

Консульство Пакистана возобновило выдачу виз на прошлой неделе после семимесячного перерыва из-за вспышки коронавируса.

Тысячи афганцев из Нангархара и других близлежащих провинций прибыли с раннего утра, чтобы подать заявление на получение медицинской визы или навестить родственников.

Взрыв в пакистанском Карачи

По данным службы спасения, в результате взрыва в жилом доме в южном пакистанском городе Карачи не менее пяти человек погибли и более 20 получили ранения.

Карачи, обширный мегаполис и крупнейший город Пакистана, является домом для более чем 20 миллионов человек и в прошлом неоднократно подвергался политическому, этническому и другому насилию.

Нападения и убийства уменьшились в последние годы после того, как семь лет назад военизированные формирования рейнджеров начали общегородскую операцию по борьбе с преступными группировками и связанными с ними политическими партиями.

Как сообщают местные СМИ, во вторник в результате взрыва самодельного взрывного устройства были ранены не менее пяти человек возле крупного автовокзала и маршрута транспортировки нефти в Карачи.