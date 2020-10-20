Россия и СНГ: дайджест последних новостей



Хайтек мечеть в Набережных Челнах

В Набережных Челнах открылась мечеть "Чаллы Яр", построенная в стиле хайтек, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

Отмечается, что "новая мечеть будет служить горожанам из ближайших микрорайонов и всем верующим путникам, поскольку она расположена недалеко от Орловского кольца". Мечеть приспособлена для верующих с ограниченными физическими возможностями. В мечети несколько учебных классов и отдельный зал для проведения мероприятий. Она может принять более 200 человек.

Казахи из Синьцзяна получили статус беженцев в Казахстане

Бежавшие из Китая этнические казахи Кастер Мусаханулы и Мурагер Алимулы получили статус беженцев в Казахстане, сообщает «Фергана» со ссылкой на адвоката Бауыржана Азанова, представлявшего их интересы.

«14 октября 2019 года я подготовил ходатайство о предоставлении статуса беженцев двум гражданам КНР Кастеру Мусаханулы и Мурагеру Алимулы и дал им расписаться (под документом). Это было сразу после окончания пресс-конференции. По дороге в миграционную полицию они были задержаны. Я самостоятельно прибыл в управление миграционной полиции Алматы, и мне пришлось другими путями сдавать эти ходатайства, которые, к счастью, они уже подписали. Я их сдал. 18 октября ходатайства были зарегистрированы в управлении миграционной полиции Алматы и далее переданы в аналогичное управление по Восточно-Казахстанской области, где и производилось предварительное досудебное расследование в отношении этих двух граждан (по незаконному пересечению государственной границы Казахстана)», — сообщил адвокат.

28 октября его подзащитные получили удостоверение лиц, ищущих убежище. Этот статус, со слов Азанова, нужно было продлевать каждые три месяца в течение года. «Год истекал 18 октября, в день регистрации ходатайства. И до 18 октября 2020 года решение по нему должны были принять в обязательном порядке, что и было сделано органами миграционной полиции. Они исполнили требования закона, удовлетворив ходатайство о предоставлении статуса беженцев», — резюмировал адвокат.

Статус беженцев предоставляется сроком на один год и может продлеваться в дальнейшем.

Муфтий Татарстана напомнил о мерах против коронавируса в мечетях

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин обратился к имамам и ко всем верующим мусульманам республики с напоминанием о мерах противодействия распространению коронавируса в мечетях.

Об этом он заявил в своем Инстаграм.

— Уважаемые имамы! Джамаат! К сожалению, риск новых вспышек и распространения коронавирусной инфекции все еще существует. Я искренне прошу уберечь мечети от того, чтобы они стали причиной этого и призываю ограничить по времени совершение пятничного намаза и вагаза до 10-15 минут. Тем же, кто опасается инфицирования, считаю допустимым покинуть мечеть после обязательной (фарз) молитвы и приветствия.

Он также напомнил о небходимости посещать мечети в масках и с личными намазлыками. А людям старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом рекомендуется воздержаться от посещения мечетей.

Пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева

В Махачкале снова прошла акция с требованием прекратить уголовное преследование арестованного по обвинению в финансировании терроризма журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Его родные, коллеги и друзья вышли на одиночные пикеты в центре города.

Акция прошла неподалеку от зданий республиканских силовых ведомств. Сегодня к ним также присоединился общественный деятель, представитель "Альянса врачей" в Дагестане Салим Халитов, сооюбщают "Кавказ.Реалии".

Коллеги Гаджиева заявляют, что они готовы пикетировать до тех пор пока не будет прекращено его уголовное преследование, которое они называют "абсурдным, построенным на лжи и фантазиях".