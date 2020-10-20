США: мусульманская поддержка Дональда Трампа за год выросла в два раза

Мусульманская поддержка американского президента Дональда Трампа почти удвоилась в 2020 году по сравнению с прошлым годом: 30% мусульман готовы голосовать за президента. Согласно исследованию, американцы-мусульмане с большей вероятностью будут удовлетворены направлением развития страны.

Но пятый ежегодный опрос Института социальной политики и понимания (ISPU) показывает, что мусульмане по-прежнему в подавляющем большинстве предпочитают демократов в Белом доме. На вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если в этот день состоятся президентские выборы, во время первичного сезона в марте и апреле, 51% респондентов-мусульман ответили, что выберут обычного кандидата от демократов, по сравнению с 16%, которые заявили, что поддержат республиканцев. ISPU - исследовательская организация, занимающаяся изучением американских мусульман.

Фактически мусульмане оказались той религиозной группой, которая с наименьшей вероятностью поддержит Трампа в 2020 году. Американские евреи оказались на втором месте относительно наименьшей вероятности, из них только 34% поддерживают нынешнего президента (вдумайтесь - яростного произральского Трампа поддерживает лишь чуть больше евревв, чем мусульман, у которых поводов любить Трампа нет вообще). Единственная группа, которая проявила меньшую поддержку Трампа, чем мусульмане, - это американцы, не принадлежащие ни к какой религии (23%).

Далия Могахед, директор по исследованиям ISPU, сказала, что удвоение поддержки Трампа в этом году - с 16% в 2019 году до 30% в 2020 году - может быть связано со сроками проведения опроса. «Это было сделано в самом начале коронавирусного локдауна», - сказала Могахед. «Когда возникает национальный кризис, люди склонны сплачиваться вокруг лидера или флага».

Опрос включал национально репрезентативную выборку из 1015 американцев, плюс 801 американца-мусульманина и 351 американцев-евреев. Погрешность для полной выборки составила плюс-минус 3,7%, для мусульман - 4,8%, а для евреев - 7,2%.

Опрос также показал, что поддержка Трампа была выше именно среди белых мусульман. Почти треть белых мусульман (31%) заявили, что проголосуют за Трампа, по сравнению с 8% чернокожих и арабских мусульман и 6% мусульман из Азии.

«Есть резкая разница между белыми и небелыми мусульманами», - сказала Могахед. «Мусульмане, которые идентифицируют себя как белые, помогают объяснить рост одобрения президента».

При этом, что касается социальных животрепещущих вопросов, мусульмане не попадают в строгие рамки либерально-консервативных лагерей. Когда дело доходит до Black Lives Matter («Черные жизни имеют значения»), подавляющее большинство мусульман выражает поддержку. Опрос ISPU показал, что 65% выступают за создание союзов с движением Black Lives Matter, это больше, чем любая другая опрошенная религиозная группа. (Примечательно, что опрос был проведен до убийства Джорджа Флойда полицией и последовавших за этим национальных протестов.)

По другим вопросам американские мусульмане занимают более консервативную в социальном плане позицию. Большинство (55%) заявили, что они не будут поддерживать политические союзы с активистами ЛГБТ (хотя более молодые мусульмане более склонны к таким союзам). Мусульмане с большей вероятностью поддержат союзы с противниками абортов, чем евреи и католики, и почти половина мусульман поддерживает союзы с защитниками религиозной свободы.

По состоянию на март 78% имеющих право голоса мусульманских избирателей заявили, что зарегистрировались для голосования, а 81% заявили, что планируют голосовать. Это ниже, чем у других религиозных общин, таких как евангелисты (92%) и католики (91%).

«Большую опасность для Демократической партии представляет не столько обращение мусульманских избирателей на сторону республиканцев, сколько апатия или разочарование, кульминацией которых является то, что мусульмане не голосуют и бездействуют», - сказал Энги Абделькадер, преподаватель в Университете Рутгерса и научный сотрудник в Исследовательском институте общественной религии.

Около четверти мусульман, живущих в Америке, не могут голосовать, потому что они не граждане.

Частота религиозной дискриминации, с которой сталкиваются американские мусульмане, остается стабильной в течение пяти лет: от 60% до 62% мусульман сообщили, что столкнулись с дискриминацией в год, предшествующий опросу. (Для сравнения: 58% евреев, 26% католиков, 29% протестантов и 43% белых евангелистов заявили, что подвергались дискриминации.)