МОРДОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ГЛУМИТЬСЯ НАД МУСУЛЬМАНАМИ

Сегодня, 19 октября 2020 года, Региональное духовное управление мусульман Республики Мордовия (РДУМ РМ) получило от Управления Минюста РФ по Республике Мордовия второй отказ в государственной регистрации изменений. Основания для отказа – были бы смешными, если бы не стали основанием для дальнейшего глумления над мусульманами.

Опять ссылка на юридически ничтожный указ Талгата Таджуддина и на Устав ЦДУМ России. Два юридических лица, две централизованные религиозные организации – каким образом устав одного из них может отменять положения другого? Исправление опечатки (были перепутаны ФИО делегатов), допущенной в первом протоколе, на которую указало само Управление Минюста в первом отказе, теперь трактуется как подача “недостоверных сведений”. Якобы в протоколе нет “...сведений об утверждении норм представительства делегатов...”

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Группа из нескольких мордовских чиновников и правоохранителей уже много лет глумится над мусульманами Мордовии. В прошлые годы эту группу ассоциировали с двумя чиновниками – Николаем Крутовым и Анатолием Чушкиным.

Однако РДУМ РМ и его бессменный муфтий Зяки Айзатуллин у них долгие годы был «на хорошем счету», ведь мусульман этого духовного управления ласково называли «традиционными», и с удовольствием противопоставляли самой большой централизованной организации мусульман Мордовии - ДУМ РМ (до 2010 года там муфтием был Рашит Халиков, сейчас Илдуз Исхаков).

Так продолжалось до августа 2007 года, когда эти чиновники решили «смахнуть» Айзатуллина, считая его своей послушной марионеткой, и поставить на его место своего креатуру – Фагима Шафиева, который должен был более эффективно бороться с большим муфтиятом – ДУМ РМ.

Поскольку было понятно, что кандидатура Шафиева настолько одиозна, что он на пост муфтия РДУМ РМ ни за что не пройдет, то эта группа чиновников придумала хитрый ход – чтобы Айзатуллин был вынужден пойти на то, чтобы муфтием стал его тогдашний заместитель Рафаэль Манюров.

Но и это не сработало – Айзатуллин остался на своем месте, Шафиев вернулся в Казань, а Манюров, понимая, что ему тут никак не светит пост муфтия, через год ушел. И не только ушел сам, но и вывел свою мечеть села Татарский Умыс из РДУМ РМ.

От Айзатуллина тогда отстали, так как в 2008 году, с благословения тогдашнего главы Мордовии Николая Меркушкина, по инициативе двух людей – Шамиля Бикмаева и Анатолия Чушкина – используя обман мусульман – тайно подделав протоколы, слепили третий муфтият – для Фагима Шафиева.

…РДУМ РМ развивался, вел свою деятельность. Так прошло 13 лет. Муфтият Шафиева, несмотря на вливание огромных средств – и бюджетных, и денег подневольных предпринимателей, и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, совершенно не оправдал надежд этой группы мордовских чиновников.

Между тем РДУМ РМ прекратил инспированную чиновниками вражду с ДУМ РМ. Два муфтията подписали соглашение, начали проводить совместные мероприятия. Муфтий Айзатуллин провел пятничную проповедь в Центральной Соборной мечети Саранска, а муфтий Исхаков – в мечети “Ускудар”. Начальник Айзатуллина – так называемый Верховный муфтий Талгат Таджуддин – страшно гневался по этому факту. Получается, ему совсем не нужно единство мусульман.

Чушкин в СИЗО – с января 2020 года, Крутов на пенсии – скоро уже три года, а Шафиев неоднократно и грубо обижал Бикмаева, поэтому этот татарский предприниматель также вне игры. Но «дело Чушкина» живет и здравствует – оставшиеся на свободе и при должностях члены этой группы, спаянные отношениями особого рода, продолжают безнаказанно глумиться над мусульманами.

Статья 4 закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» гласит, что «…государство … не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит настоящему Федеральному закону…»

Но на примере действий данной группы мордовских чиновников в отношении РДУМ РМ ясно видны признаки настойчивого вмешательства, с использованием административного ресурса. Включая использование Управление Минюста РФ по РМ. И ясно видна цель – поставить Рафаэля Манюрова муфтием РДУМ РМ.

Что для этого они уже сделали, об этом в следующей публикации.

На фото (справа налево): Зяки Айзатуллин, Илдуз Исхаков, Дамир Мухетдинов, Камиль Бадретдинов.