В Ингушетии при задержании погиб оппозиционный бизнесмен Юнус Ведзижев

В Назрани на днях при задержании силовиками погиб местный житель, владелец магазинов охолощенного оружия Юнус Ведзижев, который, как сообщают Кавказ.Реалии, был вынужден скрываться с февраля 2020 года, будучи подозреваемым в незаконном обороте оружия.

Инцидент произошел около 22:00 16 октября на Магасском кругу: силовики остановили автомобиль "ВАЗ-2106", после чего произошел взрыв и возгорание. Прибывшие через несколько минут пожарные потушили огонь, но спасти водителя не удалось, по версии силовиков.

Ранее предприниматель Юнус Ведзижев, который вел бизнес по продаже и аренде охолощенного оружия, записывал видеообращения, в которых высказывал предположение, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии убьют его.

Он также обвинял их в том, что они фактически обокрали его магазин, и даже готов был предоставить видеодоказательства, зафиксированные на камеры наблюдения.

"Решение о ликвидации вы выносите наперед, не имея доказательств [вины]. По другому из-за своей бездарности вы работать не можете. Вы применяете оружие при любом удобном случае. Для вас легче человека убить и объявить его террористом, тем самым сохранить свою работу", – заявлял Ведзижев.

В поле зрения силовиков он попал еще в марте 2019 года, став одним из участников массовых протестных акций в Ингушетии. 14 февраля 2020 года в селе Экажево при попытке задержания Ведзижеву удалось скрыться, несмотря на то что силовики начали стрелять по нему, в результате чего он получил два ранения. В тот же день в доме, где проживал предприниматель, и в его магазине в селе Плиево прошли обыски. Тогда же, как утверждал Ведзижев, в домовладения были подброшены боеприпасы и взрывные устройства, на основании чего и были возбуждены уголовные дела.

К сожалению, как отмечают наблюдатели, инциденты, подобные убийству Юнуса Ведзижев, в Ингушетии не являются редкостью. И самое главное — преступники в погонах остаются безнаказанными.