В Масджид аль-Харам вернулась пятикратная молитва

Саудовская Аравия впервые за семь месяцев позволит своим гражданам и гостям королевства совершать ежедневные молитвы в Большой мечети в Мекке, самом священном месте Ислама.

Воскресенье также ознаменовало начало второй фазы постепенного возвращения к совершению умры - малого паломничества в священные города Мекка и Медина, которое проводится в любое время года - с расширением вместимости до 75 процентов.

Ранее в этом месяце Саудовская Аравия возобновила возможность совершать умру после семимесячной паузы из-за опасений по поводу коронавируса.

С началом первого этапа 4 октября Саудовская Аравия разрешила 6000 гражданам и жителям королевства совершать умру ежедневно, что составляет 30 процентов от пересмотренной максимальной вместимости 20 000 паломников, допускаемых в Большую мечеть каждый день в соответствии с новыми мерами предосторожности в области здравоохранения.

С 1 ноября королевство будет разрешать посетителям из определенных стран, которые считаются безопасными, совершать умру на 100 процентов от пересмотренной вместимости. Эти правила будут оставаться в силе до тех пор, пока не минует опасность, создаваемая коронавирусом, сообщило в прошлом месяце саудовское информационное агентство.