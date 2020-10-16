Президент Кыргызстана подал в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вчера объявил, что уходит в отставку. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку.

Призываю Жапарова (премьер-министра Садыра Жапарова — прим. ГИ.) и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе. Да хранит нас всех Всевышний, пусть будет мир и спокойствие на нашей земле!», — заявил президент.

Ранее в обращении к кыргызстанцам Жээнбеков сообщил, что готов уйти с поста президента «после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности».

Уже сегодня парламент Кыргызстана провел внеочередное заседание, на котором депутаты приняли отставку Жээнбекова. Они также отменили чрезвычайное положение в Бишкеке, вероятно, чтобы снять законодательные препятствия для отставки президента.

Выступая перед собравшимися, Жээнбеков попросил прощения у народа и пожелал «здоровья и сил» премьеру Садыру Жапарову, которому перешли полномочия главы государства. «Я решил уйти в отставку, чтобы сохранить мир в стране.

Правильный шаг это или нет, оценит история. Весь опыт накопленный за эти годы, я направлю на развитие страны», — цитирует Жээнбекова Kaktus.media.

Жапаров, в свою очередь, назвал сегодняшний день «историческим». «Если бы мы все сидели дома 5-6 октября, то не находились бы здесь. Слава Богу, в стране не было мародерств. Власть меняется мирным образом и мы должны быть благодарны Богу за это. Я направлю все усилия на то, чтобы сохранить внешнюю политику и другие важные направления», — подчеркнул он.

И.о. президента выступил также с первыми законодательными инициативами — он заявил, что сейчас нужно проводить выборы по партийной системе, снизить избирательный порог до 5%, а также сумму избирательного залога.

«Это мое личное мнение, никому не навязываю. Считаю, что сначала следует провести парламентские выборы, а затем конституционную реформу. Мы это еще обсудим сейчас с лидерами фракций», — сказал Жапаров, после чего заседание завершилось.

Напомним, что политический кризис в Киргизии начался после парламентских выборов 4 октября. Недовольные результатами голосования партии собрали митинг в Бишкеке, который перерос в столкновения с силовиками. В ночь на 6 октября протестующие захватили «Белый дом», и освободили ряд политиков из заключения. В их числе оказался Садыр Жапаров, которые провел в колонии последние несколько лет по обвинению в захвате заложника. Позднее Верховный суд заявил, что дело политика направили на пересмотр.