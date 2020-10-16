Ближний Восток: самые важные новости

СДС отпустили сотни боевиков ИГИЛ*

Сирийские демократические силы (СДС) освободили сотни бойцов ИГИЛ*, содержащихся в тюрьмах на севере Сирии, в рамках общей амнистии в регионе, который находится под контролем вооруженных формирований, поддерживаемых США.

Амина Омар, глава Сирийского демократического совета, заявила журналистам на пресс-конференции в городе Камышлы, что освобожденные члены ИГИЛ «не имеют крови на руках» и в какой-то момент все раскаялись за то, что присоединились к ИГИЛ.

«Это люди, которых можно исправить», - сказала Омар незадолго до освобождения мужчин.

Сирийский демократический совет заявил, что 631 заключенный был освобожден в четверг, а еще 253 заключенным будут сокращены вдвое сроки заключения.

Омар добавила, что все освобожденные - сирийцы, отбывшие не менее половины срока тюремного заключения.

Амнистия произошла после неоднократных призывов арабских племен, которые доминируют в большей части этого региона.

Под управлением СДС остаются еще около двух десятков тюрем, в которых находятся около 10 000 пленных членов ИГИЛ.

2020 — пик строительства незаконных еврейских поселений

Израиль продвигает планы строительства более 3000 домов для поселений на Западном берегу, что делает 2020 год одним из самых пиковых для незаконного строительства поселений, сообщает наблюдательная группа.

Утверждение новых домов в четверг, а также более 2000 новых домов, одобренных днем ранее комитетом по планированию министерства обороны, являются частью строительного бума, который набрал силу во время президентства Дональда Трампа, верного союзника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно последним подсчетам группы Peace Now, количество домов в поселениях, которые должны быть построены в этом году, превысило 12 150.

Это, безусловно, самое большое количество одобрений с момента вступления Трампа в должность в начале 2017 года и самое высокое с тех пор, как Peace Now начала регистрировать цифры в 2012 году.

Примечательно, что все это происходит на фоне якобы остановленной аннексии Западного берега — ключевой аргумент для нормализации со стороны ОАЭ и Бахрейна.

«Хотя де-юре аннексия может быть приостановлена, де-факто аннексия и расширение поселений явно продолжаются», - говорится в сообщении Peace Now.

Йемен: стороны обмениваются пленными

Воюющие стороны затяжного конфликта в Йемене обменяются примерно 1081 пленником в четверг и пятницу в соответствии с соглашением, заключенным в Швейцарии в прошлом месяце, сказал высокопоставленный представитель хуситов.

Самолеты с заключенными вылетели из трех аэропортов в рамках операции по возвращению домой сотен людей и укреплению доверия, чтобы позволить новым переговорам положить конец разрушительной войне. Это крупнейший обмен такого рода в течение пятилетнего конфликта.

«Сделка будет выполнена, с Божьей помощью, в запланированные даты сегодня и завтра», - заявил в четверг в твиттере официальный представитель хуситов Абдель Кадер Мортаза. «Подготовка завершена всеми сторонами».

Международно признанное правительство Йемена, которое поддерживается военной коалицией под руководством Саудовской Аравии, и повстанцы-хуситы решили обменять около 15000 заключенных в рамках мирного соглашения, заключенного при посредничестве ООН в Стокгольме в 2018 году.

С тех пор обе стороны осуществляли спорадический обмен пленными, но запланированный на этой неделе обмен станет первой крупномасштабной передачей заключенных с начала войны в 2014 году.

Давно пора: в Иране официально запретили пытки

Судебная власть Ирана в четверг издала постановление, запрещающее пытки, использование «признаний под принуждением», одиночное заключение, незаконные задержания полицией и другие нарушения прав обвиняемых.

«Документ о судебной безопасности» был подписан главой судебной системы Ирана Эбрахимом Раиси и опубликован официальным информационным агентством Mizan Online.

Он также подчеркнул «прозрачность» судебного процесса, включая право на свободный выбор адвоката и «принцип презумпции невиновности».

Он также гарантировал «консульский доступ» для иностранных граждан.

Иран регулярно обвиняют Организация Объединенных Наций, несколько западных стран, правозащитные организации и иранские юристы в пренебрежении принципами, которые, по словам Раиси, он хочет уважать.

* - запрещены в РФ