Карабах: азербайджанский президент назвал условия мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна сядет за стол переговоров с Арменией, если та покинет оккупированные азербайджанские территории.

«Если Армению удастся убедить прекратить оккупацию, вскоре у нас начнутся мирные переговоры. Если нет, то азербайджанская армия продолжит свой победный марш», - сказал Алиев в интервью телеканалу NTV в четверг.

Он продолжил, сказав, что решение конфликта с Арменией возможно только в том случае, если будет возвращен оккупированный Нагорный Карабах.

«Азербайджанская армия нанесла тяжелый удар по армянским войскам. Все, что говорит (премьер-министр Армении) Пашинян, - ложь», - сказал Алиев.

Его комментарии прозвучали после того, как армянские военные продолжили наносить удары по гражданским объектам на территории Азербайджана.

Вчера Алиев также сообщил, что азербайджанская армия освободила от армянской оккупации еще 6 сел в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском районах.

Алиев также высоко оценил отношения с Турцией и солидарность между двумя странами.

«Турция - мировая держава. В ближайшие дни наше сотрудничество еще больше расширится. Иметь такого союзника, как Турция, - настоящее сокровище, и мы очень рады», - сказал он.

Сильные протурецкие чувства охватили Азербайджан с тех пор, как разразился последний бой.

Президент Азербайджана неоднократно благодарил Турцию за поддержку, которую аналитики назвали решающим фактором в нынешнем конфликте.

Вскоре после того, как Армения начала наступление, Анкара подтвердила свою поддержку Азербайджана, при этом официальные лица, основные политические партии и министерство иностранных дел Турции заявили о непоколебимой поддержке братского тюркского народа Турции.

Из других новостей о войне в Карабахе - ракеты, выпущенные противоборствующими сторонами, поразили иранскую провинцию Восточный Азербайджан к югу от границы между Азербайджаном и Арменией, сообщили государственные СМИ Ирана в четверг.