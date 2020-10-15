В Казани задержали татарских активистов

Сегодня утром в дом к татарскому активисту Наилю Набиуллину пришли полицейские в штатском и попросили его явиться в казанскую прокуратуру. Об этом сообщает Радио Азатлык к со слов самого Набиуллина, лидера союза татарской молодежи «Азатлык».

"В семь утра постучали в дверь. Двое людей в штатском представились сотрудниками уголовного розыска и сказали, что мне нужно явиться в прокуратуру. На вопрос "Почему?" сказали, что прокурор собирает нас для разговора, и что если я не соглашусь, меня уведут силой", — рассказал Набиуллин.

О причинах задержания Набиуллину не сообщили.

"Считаю, что это связано с запретом на проведение в этом году Хәтер көне (Дня памяти). Разрешения так и не получили, поэтому День памяти проводить не будем. Но несмотря на это нас не оставляют в покое. Знаю, что с утра сегодня пришли и к активисту Фанилю. Увели его или нет, не знаю", — говорит Наиль Набиуллин.

Ему также вручили предостережение о недопустимости нарушения закона. Документ подписан прокурором города О.А. Дроздовым и зарегистрирован 15 октября.

"Установлено, что в октябре 2020 года в ИКМО г. Казани от гр. Закиева Ф.В. поступали уведомления о проведении на территории г. Казани публичных мероприятий в форме митинга и пикетирования. <...>

Одновременно с этим, в прокуратуру г. Казани поступила информация о планируемом участии ряда граждан в вышеназванных несанкционированных мероприятиях, в том числе, о Вашем участии.

Таким образом, с целью предупреждения и пресечения возможных противоправных действий с Вашей стороны имеется необходимость для объявления предостережения о недопустимости нарушения закона о противодействии экстремистской деятельности", — говорится в документе.

Еще одним задержанным активистом стал сам председатель Всетатарского общественного центра Фарит Закиев: его увезли в неизвестном направлении. Закиев смог дозвониться до Радио Азатлык и сообщить, что его "везут непонятно куда": "общественность должна знать, что происходит", сказал он.

Ранее сотрудники полиции пытались вручить активистам предостережения о недопустимости проведения акции на День памяти.

Напомним, что для некоторых участников аналогичного мероприятия, прошедшего в октябре 2019 года, дело кончилось судебным преследованием. 30 августа Вахитовский районный суд Казани приговорил активиста ВТОЦ Айрата Шакирова к 40 часам обязательных работ за чтение Корана в ходе митинга.

За выступление на том же мероприятии активист ВТОЦ Галишан Нуриахметов был оштрафован на 5 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства"). В июне стало известно, что суд оштрафовал писательницу, общественного деятеля Фаузию Байрамову на 10 тысяч рублей за выступление на том же мероприятии.

При этом православные активисты и русские националисты свободно проводят свои акции в память о московских воинах, погибших при оккупации Казани.

Напомним, что Хәтер көне (День памяти) отмечался татарской общественностью с 1989 года: поначалу это было многотысячное шествие по центральным улицам Казани. В 2000-х годах власти шествие запретили, разрешив проводить только митинг, который сначала проходил на Площади Свободы, затем у площади перед театром Г.Камала, а затем — в парке Тинчурина. В этом году впервые власти не дали провести митинг ни на одной площадке.