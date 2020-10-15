Израиль продолжает аннексию Палестины вопреки соглашению с арабами

Израиль в среду утвердил план по строительству 2166 новых домов для еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу, что положило конец восьмимесячному перерыву в расширении поселений.

Утверждение состоялось менее чем через месяц после того, как Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений с Израилем, который взамен пообещал заморозить свои планы по аннексии участков Западного берега.

По международному праву эти поселения считаются незаконными. Официальные лица Палестины и большая часть международного сообщества рассматривают их как главное препятствие на пути к созданию жизнеспособного палестинского государства.

НПО Peace Now заявляет, что рост поселений сигнализирует об отказе Израиля от палестинской государственности и наносит удар по надеждам на более широкий израильско-арабский мир.

В нем говорится, что в четверг ожидается одобрение строительства еще около 2000 домов.

«[Премьер-министр Биньямин] Нетаньяху полным ходом продвигается к закреплению фактической аннексии Западного берега», - говорится в заявлении компании перед решениями в среду.

Но противоречивый план, обнародованный Нетаньяху в январе, означает благословение от США на аннексию Израилем значительных участков Западного берега, включая поселения.

Нида Ибрагим из "Аль-Джазиры" пишет, что развитие этих поселений станет крупнейшим в этом году за десятилетие.

«Палестинцы видят, что нынешнее правительство Израиля воодушевлено прочными отношениями между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и нынешним президентом США Дональдом Трампом», - говорит Ибрагим.

«Многие палестинцы надеются, что Трамп не получит второй срок президентства США», - добавила она. «Они надеются, что, если кандидат от демократов победит на выборах, они смогут сдержать расширение израильских поселений».

Трамп рассматривает соглашения в Персидском заливе как часть своей более широкой инициативы по установлению «мира» на Ближнем Востоке.

Во вторник премьер-министр Палестины Мухаммад Штайех заявил, что победа Трампа будет катастрофой для его народа - и мира в целом.

Израиль согласился отложить осуществление этих планов в рамках своего соглашения о нормализации отношений с ОАЭ. Официальные лица Эмиратов ссылались постоянно на это обстоятельство, в ответ на критику со стороны арабов и мусульман.

Однако все более очевидно, что Израиль вовсе не собирается менять свое отношение к аннексии. Как в этой связи ответят ОАЭ и Бахрейн? Предотвратит ли это новую нормализацию, уже со стороны Саудовской Аравии и других арабских государств? Если нет, это будет самым смачным плевком Израиля в лицо арабского мира.