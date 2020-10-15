Карабах: армяне напали на азербайджанских журналистов

Армянские военные напали на азербайджанских журналистов, освещавших нападения на мирных жителей в городе Тертер, сообщило агентство Анадолу (АА).

Военный корреспондент азербайджанского государственного телевидения АЗТВ Эльнур Тофик сообщил АА, что в селе Дуверли во время нападения велась видеосъемка школы, пораженной армянскими военными.

Он отметил, что в результате обстрела со стороны армян обрушился потолок школы.

«Мы немедленно покинули здание школы, но другие снаряды упали рядом с местом, где была припаркована наша машина», - сказал Тофик, добавив, что еще один взрыв произошел, когда они пытались добраться до машины. В результате нападения пострадали водитель автомобиля и еще одно гражданское лицо.

После нападения журналисты вернулись в центр Тертера с ранеными.

«К счастью, у нас все в порядке. Мы всегда упоминаем нападения на мирных жителей и населенные пункты, но сегодня мы сами попали в новости», - сказал Тофик.

Азербайджанский журналист добавил, что их ничто не остановило, и они будут продолжать сообщать о нападениях армян на мирных жителей.

Напомним, что армянские военные нарушают недавно установленное прекращение огня, нанося удары по азербайджанским городам, включая Тертер и Гянджу.

Власти Азербайджана отметили, что в период с 27 сентября по 14 октября 43 мирных жителя были убиты и 206 мирных жителей получили ранения.

Последняя вспышка конфликта между соседними странами началась 27 сентября и унесла жизни сотен людей в результате крупнейшей эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Конфликт длился десятилетия после окончания сепаратистской войны в 1994 году, когда пятая часть азербайджанской территории попала под оккупацию этнических армянских сил, поддерживаемых Ереваном.

Четыре резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН) и две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), а также многие международные организации требуют вывода оккупационных сил.

Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - под сопредседательством Франции, России и США - была создана в 1992 году для поиска мирного решения конфликта, но безрезультатно. Однако в 1994 году было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Многие мировые державы, в том числе Россия, Франция и США, призвали к новому прекращению огня.

Между тем Турция поддержала право Баку на самооборону и потребовала вывода оккупирующих армянских войск.