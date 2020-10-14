Спецоперация в Чечне: погибли боевики и силовики

В Октябрьском районе Грозного утром 13 октября был объявлен режим "контртеррористической операции". В ходе нее были убиты четыре человека: власти утверждают, что это боевики.

По данным источника в правоохранительных органах, в ходе проведения спецоперации погибли два сотрудника Росгвардии, один полицейский ранен, сообщает ТАСС. По другим данным, погибших из числа силовиков – трое.

Позднее Национальный антитеррористический комитет (НАК) уточнил, что убиты двое силовиков и ранен один.

Спецоперация длилась полчаса. В дом, в котором были блокированы предполагаемые боевики, стреляли из подствольных гранатометов. Здание изнутри сожгли силовики, сообщили местные жители.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что убитые прибыли в Чечню "из-за рубежа".

Чуть позже он выложил фотографии и краткие данные убитых в ходе спецоперации: это Магомед Цураев 1996 года рождения, Магомед Магомедов 1992 года рождения, Рамзан Муртазалиев 1992 года рождения и Майрбек Имамурзаев 1988 года рождения. Все они уроженцы Чечни. Они ранее пребывали в Сирии, в оперативной базе числились давно и находились в розыске, утверждает Кадыров.