Правами человека в ООН будут заниматься Россия и Китай

Россия и Китай во вторник стали последними членами Совета ООН по правам человека, несмотря на то, что правозащитники назвали их одними из самых жестоких нарушителей прав человека в мире. Впрочем, другой «пионер» борьбы за права человека — Саудовская Аравия — не смогла реализовать свою заявку на членство.

Генеральная Ассамблея ООН во вторник проголосовала за принятие заявок на членство России и Китая в Совете по правам человека, несмотря на страстные призывы к их дисквалификации из-за вопиющих нарушений прав.

Организация «Сирийская кампания» решительно выступила против членства России, но результаты голосования разочаровали ее.

«Мир стал намного более опасным и намного менее безопасным. Хотя Совет ООН по правам человека несовершенен, его независимые расследования жизненно важны для привлечения к ответственности военных преступников», - заявила исполнительный директор The Syria Campaign Лайла Кики.

«Теперь военные преступники являются частью следственной группы и смогут блокировать, накладывать вето и ослаблять любое стремление к правосудию».

Гражданская спасательная команда "Белые каски", члены которой погибали в результате ударов российской авиации, также осудила этот шаг.

«Место России в Совете по правам человека - это пощечина Сирии и еще одна потерянная надежда на справедливость и ответственность за военные преступления, совершенные путинскими силами», - сказал Раед аль-Салех из «Белых касок».

«Мои товарищи по команде стали мишенью и были убиты российскими авиаударами за их работу по спасению жизней. Это голосование говорит нам, что государства-члены ООН не заботятся ни о них, ни о военных преступлениях, совершаемых безнаказанно. Безнаказанность только что усилилась сегодня с этим шагом."

Это мнение сирийцев, ну а для читателей нашего сайта нет смысла объяснять репутацию России и Китая в области прав человека. Несмотря на это, РФ и КНР вошли в число 15 стран, принятых в совет, состоящий из 47 членов, срок полномочий которого составляет три года, начиная с января.

Ожидалось, что Саудовская Аравия также войдет в состав совета, но она проиграла после сильного сопротивления со стороны правозащитных групп, возмущенных арестом в Эр-Рияде активистов, в том числе борца за права женщин Луджайн аль-Хатлул.

Эр-Рияд также подвергся критике за ключевую роль, которую он сыграл в войне в Йемене, где около 120 000 человек были убиты и миллионы людей оказались на грани голодной смерти.

Наследный принц Мухаммад бин Салман также причастен к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашакджи спецслужбами, что вызвало негативную реакцию со стороны работников СМИ и защитников свободы слова.

Human Rights Watch входила в число групп, которые перед голосованием умоляли ООН отклонить заявки России, Китая и Саудовской Аравии.

«Государства-члены ООН не должны голосовать за Китай и Саудовскую Аравию - два из самых жестоких правительств в мире — за их места в Совете ООН по правам человека сегодня. Многочисленные военные преступления России в вооруженном конфликте в Сирии делают ее еще одним весьма проблематичным кандидатом», - написал в Твиттере Кеннет Рот , исполнительный директор HRW.