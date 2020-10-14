Турция требует включения в переговорный процесс по Карабаху

Анкара во вторник призвала к проведению четырехсторонних переговоров между Россией, Азербайджаном, Арменией и Турцией, чтобы попытаться разрешить конфликт в Нагорном Карабахе, где не соблюдается режим прекращения огня.

Ибрагим Калын, глава отдела по связям с общественностью президента Турции, дал телевизионное интервью после более чем двухнедельных боевых действий между Азербайджаном и Арменией, в результате которых погибли сотни человек.

«Поскольку Россия на стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем», - сказал Калын.

По его словам, все партии в Турции поддерживают Азербайджан.

Опровергая утверждения армянской стороны, обвиняющей Турцию в нарушении режима прекращения огня, высокопоставленный турецкий чиновник отметил, что страна выступает за дипломатическое решение конфликта, подчеркнув важность прекращения Арменией оккупации азербайджанских земель.

Калын также отметил, что невозможно положить конец конфликту между Азербайджаном и Арменией, если Минская группа не предложит план действий с четкими рамками и сроками.

«Если Минская группа не могла найти решение более 30 лет, пришло время найти новый механизм», - добавил он, имея в виду группу под председательством Франции, России и США, созданную для поиска решения конфликта.

Напомним, что перемирие, о котором договорились в Москве в связи с последней вспышкой боевых действий, должно было вступить в силу в субботу, но так и не реализовалось.

Несмотря на прекращение огня, армянские силы нанесли ракетный удар по второму по величине городу Азербайджана, Гяндже, району вдали от линии фронта, в результате чего не менее 10 человек погибли и 35 были ранены, включая женщин и детей.