В столице Кыргызстана введен режим чрезвычайного положения

В Бишкеке введен режим чрезвычайного положения. Указ об этом подписал действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщает Фергана.

Чрезвычайное положение вводится, так как в городе в результате массовых беспорядков сложилась ситуация, «сопряженная с насилием и угрозой жизни и здоровью людей». Данный режим будет действовать с 20.00 9 октября до 8 утра 21 октября.

Для обеспечения режима ЧП Жэенбеков постановил образовать в столице комендатуру и назначить комендантом заместителя министра внутренних дел Алмазбека Орозалиева.

Кроме того, указом определено положение о комендатуре Бишкека. Она вправе вводить комендантский час и особый режим въезда и выезда граждан, ограничивать их передвижение по городу. Власти также смогут запретить проведение митингов.

Генеральному штабу Вооруженных сил Кыргызстана поручено «ввести на территорию города воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».

Между тем, согласно Конституции и конституционного Закона «О чрезвычайном положении», при решении ввести ЧП по всей стране или в конкретном регионе, президент республики должен незамедлительно предупредить об этом решении парламент. А уже депутаты могут одобрить введение ЧП, либо его отменить, или изменить положение и досрочно снять режим ЧП.

В данном же случае парламент не был извещен о введении режима ЧП, что логично ставит под сомнение его легитимность, особенно в глазах оппозиции.

Напомним, что в ночь на 6 октября в Бишкеке произошли беспорядки. Они начались после того, как силовики попытались разогнать митинг недовольных результатами парламентских выборов. В ходе столкновений пострадали, по последним данным, свыше 1200 человек, один — погиб. Митингующие заняли Белый дом и освободили из мест лишения свободы ряд политиков. Позднее ЦИК республики признал итоги парламентских выборов недействительными.

В ночь на 9 октября президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку как только «страна встанет на путь законности». Между тем, на фоне политического кризиса в Кыргызстане активизировались криминальные группы и мародеры. Последние несколько ночей улицы Бишкека патрулируют народные дружинники, которые пытаются пресечь факты мародерства.