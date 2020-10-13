Война в Карабахе: последние новости

Азербайджанские военные предотвратили нападения армян, совершенные в нарушение режима прекращения огня с целью отвоевать прежние позиции, говорится во вчерашнем заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, небольшие группы армянских сил нанесли удары в направлении Агдара, Тертера, Физули и Джебраила.

Азербайджан уничтожил много армянских солдат, танк Т-72 и три ракеты «Град», в то время как армянские артиллерийские части были выведены, а некоторые из их личного состава бежали, оставив позади военную технику, также отметили в министерстве.

Армения открыла огонь по азербайджанским гражданским поселениям в Агдамском, Тертерском и Геранбойском велаятах, говорится в отдельном заявлении министерства.

В министерстве добавили, что три армянских беспилотника были сбиты азербайджанскими войсками, два - в направлении Товузского района вблизи границы и еще один - в районе Агдамского района в понедельник утром.

В ведомстве добавили, что Армения распространяла ложную информацию, заявляя, что Азербайджан продолжает наращивать военную мощь, чтобы получить контроль над Гадрутом, где якобы происходили интенсивные столкновения. Говорится, что этот регион уже освобожден азербайджанскими войсками.

В нем подчеркивается, что азербайджанская армия действует в соответствии с прекращением огня и не ведет активных военных действий.

Несмотря на решительное сопротивление Азербайджана, Армения продолжает наносить удары по гражданским поселениям. Корреспондент Agence France-Presse (AFP) в азербайджанском городе Барда, недалеко от линии фронта, подтвердил, что в понедельник утром они слышали эхо обстрела.

Напомним, что прекращение огня между Азербайджаном и Арменией не продержалось и дня, так как в воскресенье Ереван атаковал второй по величине город Азербайджана, Гянджу.

Хотя Ереван сразу отрицал факт нападения, кадры с этого места подтвердили заявления Азербайджана.

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила в понедельник, что в результате армянских нападений 41 мирный житель был убит, а 207 человек получили ранения. Также было разрушено 1185 домов, 148 жилых домов и 57 квартир.

В ответ на нападения Алиев заявил в воскресенье, что армянская администрация несет ответственность за «все эти преступления».

«Эти нападения являются неуважением к переговорам, проводимым при посредничестве России, и еще одним отражением армянского фашизма», - продолжил президент Азербайджана, подчеркнув, что нападения не сломят силу воли азербайджанского народа.