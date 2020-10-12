В Таджикистане прошли "выборы" Рахмона президентом

В Таджикистане в воскресенье состоялись президентские «выборы», на которых действующий глава государства Эмомали Рахмон выиграл с разгромным результатом.

Об этом заявил председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода. «По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39%, или 4,221 миллиона избирателей», — цитирует его слова РИА Новости. Цифра в 91% голосов для таджикских выборов является рекордной. Впрочем на всем пост-советском пространстве такой "популярностью" может похвастаться разве что туркменский Аркадаг.

К настоящему моменту подсчитаны 100% бюллетеней. Окончательные итоги ЦИК должен огласить в течение 10 дней.

Помимо Рахмона, в выборах участвовали лидеры Компартии Миродж Абдуллоев, который набрал 1,17% процента голосов, Соцпартии Абдухалим Гаффорзода (1,49%), Аграрной партии Рустам Латифзода, получивший 3,03% и Партии экономических реформ Рустам Рахматзода, за которого проголосовали 2,15% избирателей. При этом Центризбирком Таджикистана отказал в регистрации двум претендентам на пост президента: выдвиженцу от Демократической партии страны Саидджафару Усмонзода и самовыдвиженцу Фаромузу Иргашеву. Иргашев не смог собрать 245 тыс. подписей, которые требовал ЦИК, а Усмонзода, хоть и предоставил в комиссию необходимое количество подписей, но как заявили в ЦИК, часть из них якобы была поддельной.

Мало кто ожидает каких-либо сбоев в правлении Рахмона, который уже приближается к тридцатилетию правления и надеется обогнать недавно вышедшего на пенсию Нурсултана Назарбаева по долголетию.

В то время как спорные голосования в соседнем Кыргызстане и другой бывшей советской республике Беларуси вызвали массовые волнения, аналогичные события маловероятны в Таджикистане.

Государственные СМИ изображают Рахмона как гаранта стабильности страны после гражданской войны 1990-х годов.

Изменения в конституцию, принятые четыре года назад, позволили Рахмону баллотироваться неограниченное количество раз. Правозащитные группы отметили усиление репрессий против оппозиции, СМИ и гражданского общества после того, как изменения вступили в силу.

Мало кто мог предположить, что бывший глава колхоза Рахмонов продержится так долго, когда в 1992 году его избрали председателем Национального собрания, что было эквивалентно должности главы государства.

Затем он был избран президентом в 1994 году и переизбирался в 1999, 2006 и 2013 годах.

Аналитики полагают, что в Таджикистане любая будущая преемственность, скорее всего, будет наследственной.

Ранее в этом году сын Рахмона Рустам Эмомали был избран председателем верхней палаты парламента, что делает его пост вторым по конституции после поста президента.