Израиль хочет быть единственной страной Ближнего Востока с F-35 на вооружении

Израиль выступил против продажи американских истребителей F-35 Катару, потому что эта сделка может подорвать его военное превосходство в регионе, заявил в воскресенье министр израильской разведки.

«Наши безопасность и военное превосходство в регионе являются для нас наиболее важными вещами. Наш регион еще не превратился в Швейцарию», - сказал в воскресенье израильскому армейскому радио министр разведки Эли Коэн.

Коэн прокомментировал сообщениях в Reuters о том, что Катар обратился к США и хочет купить самолеты F-35, ценимые за их способность избегать обнаружения.

Чтобы понять неоднозначность ситуации, давайте проясним несколько моментов. Катар это союзник США, страна, в которой расположены военные базы США и командование США в регионе. Это страна, которая пыталась вступить в НАТО. Это также страна, которая не граничит с Израилем и никоим образом не угрожает Израилю. То есть, эта страна, которая вполне может рассчитывать на выгодное военное сотрудничество с США. При этом Израиль ревностно следит, чтобы ни одна страна в регионе не могла купить оружие у американцев, способное уровнять военную мощь данной страны с израильской. То есть, какими бы близкими и хорошими союзниками для США не были катарцы, они должны в военном отношении всегда отставать от Израиля.

Может показаться, что данное правило распространяется лишь на «ихвановский» про-турецкий Катар, но это не так.

Израиль точно также и по тем же самым соображениям выступил против продажи F-35 ОАЭ, несмотря на его распиаренные отношения с Абу Даби. В августе, когда было подписано соглашение между Израилем и ОАЭ, при посредничестве США, Вашингтон пообещал рассмотреть возможность продажи самолетов. Тем не менее, посол США в Израиле Дэвид Фридман сказал, что ОАЭ, возможно, придется ждать продажи до семи лет. Понятное дело, что через семь лет F-35 гарантированно перестанут быть передовой военной технологией, Израиль будет оснащен уже новейшими самолетами, а всем остальным продадут «с барского плеча» не самое новое оружие.

Примечательно, что сближение Израиля с арабскими странами происходит на фоне общей заинтересованности в противостоянии Ирану. Тем не менее, у Израиля совершенно нет заинтересованности в том, чтобы арабские армии действительно были профессиональными и высокотехнологичными. Даже его вероятные военные союзники должны быть хуже вооружены, чем сам Израиль. Возможно это первый звоночек, но уже сейчас нельзя смотреть без слез на наивную израилефилию стран Залива.

Пока что президент США Дональд Трамп заявил, что у него «нет проблем» с продажей истребителей ОАЭ. Но уже понятно, что произраильское лобби

В сентябрьском интервью Jerusalem Post Дэвид Фридман прямо сказал, что обеспечение военного преимущества Израиля в регионе - «вопрос закона, а не политики».

«Это закон США с 2008 года, а политика США намного дольше его. Израиль профессионально и успешно борется за КВП [качественное военным преимуществом] за кулисами более десяти лет; он будет продолжать работать таким образом».

То что для Вашингтона его союзники на Ближнем Востоке не одинаково ценны это ни для кого не секрет. Но в такой ситуации не стоит потом удивляться, если страны союзники будут приглядываться к альтернативам в виде российского или китайского вооружения, там где это возможно. История с покупкой Турцией российских комплексов С-400 должна была кажется чему-то научить.