Война в Карабахе: проваленное перемирие и попытка геноцида в Гяндже

Минувшие выходные ознаменовались робким движением в сторону мира сторон конфликта в Карабах, но перемирие не продержалось даже суток. Переговоры в Москве шли в течение 10 часов и наконец-то выработали соглашение, по которому стороны должны прекратить огонь, обменять военнопленными и телами погибших, а затем начать субстантивные переговоры о статусе Карабаха.

Переговоры стали первым дипломатическим контактом между двумя странами с тех пор, как 27 сентября вспыхнули бои за горный анклав, в результате которых погибли сотни людей.

Но уже на следующий день обе стороны обменялись ударами, причем Армения изначально нанесла удар по городу Гянджа. Весь мир облетели фотографии и видеозаписи из второго по величине города Азербайджана, по которому армяне нанесли ракетный удар.

Между тем генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что в результате нападения девять человек были убиты и 34 ранены.

Фотограф агентства Reuters в Гяндже видел, как в воскресенье утром спасатели выносили одного мертвого человека из развалин многоквартирного дома. Здание было почти полностью разрушено. Экскаватор убирал завалы.

Здания и автомобили в непосредственной близости также были серьезно повреждены.

Всего же по словам Баку, с начала конфликта более 40 мирных жителей были убиты и 200 получили ранения.

Армения же в свою очередь пытается с одной стороны отрицать удар по Гяндже, а с другой стороны армянские пропагандисты прямо говорят, что это дескать «ответка» за обстрел Степанакерта (оккупированного армянами азербайджанского города Ханкенди) и выдвигают уморительный «гуманитарный» аргумент — мол, мы предупредили жителей Гянджи, что будем обстреливать ее, мы молодцы, потому что дали время покинуть город. Чтобы было понятно, Гянджа это город с населением в два раза больше населения всего Нагорного Карабаха. По армянской версии они все эти люди должны были «эвакуироваться», вероятно также, как «эвакуировались» азербайджанские жители других оккупированных районов. В общем, обстрел Гянджи можно назвать лишь неприкрытым военным преступлением и попыткой этнической чистки (геноцида).

Азербайджан также сообщил, что армяне попытались безуспешно нанести ракетный удар по азербайджанской гидроэлектростанции в Мингячевире.