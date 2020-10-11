Всемирный союз мусульманских ученых (ВСМУ): Армения должна уйти с оккупированных территорий

В письменном заявлении Всемирного союза мусульманских ученых к Азербайджану и Армении обращен призыв решить проблемы путем конструктивного диалога: «Мы призываем два соседних государства уважать границы друг друга, остановить войну и кровопролитие».

В заявлении отмечается, что гражданское население и окружающая среда должны быть защищены во время войны, имущество гражданского населения не должно быть повреждено, должны соблюдаться исламские моральные принципы и международно-правовые нормы.

«Армения должна уйти с оккупированных азербайджанских территорий»

В заявлении подчеркивается, что война не является подходящим методом решения, и решение возможно путем конструктивного диалога и уважения суверенитета и границ государств:

«Армения является оккупирующим государством. Согласно международному праву, она должна уйти со всех оккупированных территорий Азербайджана».

На фото: Генеральный секретарь Всемирного союза мусульманских ученых (ВСМУ) шейх Али Карадаги