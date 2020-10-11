"Талибан" за победу Трампа на выборах

Официальный представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что талибы надеются на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре.

Об этом Муджахид заявил в интервью телеканалу CBS News.

"Мы надеемся, что он победит на выборах и положит конец американскому военному присутствию в Афганистане", - заявил Муджахид.

Отмечается, что новость о заболевании Трампа коронавирусом вызвала беспокойство в рядах движения.

"Когда мы услышали о том, что Трамп инфицирован COVID-19, мы забеспокоились о его здоровье, но, похоже, он идет на поправку", - заявил телеканалу ещё один из лидеров "Талибана".