Президент Азербайджана назвал военным преступлением ракетный удар ВС Армении по городу Гянджа

Ответственность за нападение на Гянджу несет военно-политическое руководство Армении, написал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

Алиев отметил, что Армения нанесла ракетный удар по мирному населению, проживающему в городе Гянджа, публично нарушив режим прекращения огня. Глава государства назвал нападение «военным преступлением», а также отметил, что Армения публично нарушила Женевские конвенции. «Это нападение - еще одно проявление армянского фашизма и неуважения к переговорам, проводимым при посредничестве России. Эти подлые нападения никогда не сломят волю азербайджанского народа! »,- написал Алиев.

В результате обстрелов Армении за две недели в Азербайджане погиб 41 мирный житель, свыше 200 получили ранения, сообщил глава государства.

Алиев отметил, что цель армянской стороны - вновь оккупировать освобожденные территории.

В зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в полдень 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня. Стороны согласовали прекращение огня в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Договоренность была достигнута по итогам консультаций в Москве с участием глав МИД Азербайджана, Армении и России.

В ходе боев, начавшихся 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили до 30 оккупированных Арменией населенных пунктов страны, в том числе город Джабраил и поселок Гадрут.

Несмотря на объявленный 10 октября режим гуманитарного перемирия, вооруженные силы Армении ночью того же дня нанесли ракетный удар по жилым домам во втором самом крупном городе Азербайджана – Гяндже: погибли 9, ранены 34 человека.