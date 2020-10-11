Станет ли Татар президентом Северного Кипра?

По результатам предварительного подсчета голосов на выборах президента Турецкой Республики Северного Кипра ни один из кандидатов на пост главы республики не набирает 50% голосов, предстоит второй тур. Повторное голосование состоится 18 октября.

Как сообщила гостелерадиокомпания ТРСК "Байрак" со ссылкой на данные Высшей избирательной комиссии, премьер-министр страны Эрсин Татар набрал 32,45% голосов.

Действующий президент Мустафа Акынджи получил 29,76% голосов.

Заметна явная поддержка в проправительственных СМИ Турции в адрес Татара. Акынджи несколько раз делал заявления, которые вызывали недовольства в Анкаре, да и в целом были нестандартными для турок-киприотов. Акынджи считают западником, а Татара разделяющим вектор «новой Турции».

В ходе нынешней кампании по выборам главы государства зафиксирована самая высокая явка за всю историю ТРСК.

Это уже десятые по счету выборы президента с момента провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра в 1974 году.