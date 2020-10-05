Первая неделя Второй Карабахской войны: итоги и перспективы

Итак, можно подвести итоги первой недели войны за освобождение оккупированных территорий Азербайджана в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах.

К настоящему моменту азербайджанской армией освобождены Муровдаг, Суковушан, Талыш, Шюкюрбейли, Эркён, Дашкосун, Хоровлу, Махмудлу, Джаферабад, Юхари Маралян, Декал.

Несмотря на значительные потери обеих сторон и ожесточенный ход боевых действий, стратегическое преимущество находится на стороне азербайджанской армии, которая очевидно лучше подготовилась к этой войне. Причины этого и перспективы развития боевых действий хорошо изложил в своей статье украинский военный аналитик Алексей Арестович (https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3696130470451006).

При таком развитии событий понятно, что как бы ни бравировала своими отдельными успехами армянская сторона и какими бы высокими ни были потери азербайджанской армии, полный разгром сепаратистско-оккупационных формирований в Нагорном Карабахе и на прилегающих к нему территориях это вопрос только времени. Поэтому, чтобы не допустить развития событий по этому сценарию, Ереван сейчас предпринимает экстраординарные усилия.

И речь даже не о показушной мобилизации и призывах Никола Пашиняна к армянским резервистам брать каски, бронежилеты и автоматы и отправляться в Карабах добровольцами, что в условиях современной войны, приведет только к их перемалыванию как пушечного мяса, но не переломит ход боевых действий. Речь прежде всего о попытках Еревана втянуть в этот конфликт тех, кто может остановить наступление Азербайджана и таким образом спасти от разгрома оккупационно-сепаратистские силы.

В первую очередь, это, конечно, Россия, которая входит с Арменией в ОДКБ. В ее рамках Россия обязана помочь Армении в отражении агрессии, однако, именно агрессии в отношении ее международно признанной территории, к которой никак не относятся оккупированные земли Азербайджана. Поэтому армянские силы своими ударами по азербайджанским населенным пунктам с территории Армении всячески пытаются спровоцировать азербайджанскую армию на ответные удары по ней, что может дать ей основания обратиться к России с просьбой о помощи в отражении агрессии.

Далее, это попытка привлечь на свою сторону Запад, разыгрывая карту "исламистской" и "турецкой" угрозы, на пути которой сейчас де стоит, защищая весь христианский мир, маленькая Армения. В этом ей помогает одержимая исламофобией Франция, однако, пока на ее поводу не спешит идти ни остальная Европа, у стран которой масса своих проблем, ни США, которые целиком поглощены президентскими выборами, ни тем более НАТО, членом которого является Турция. И как и в случае с Россией можно ожидать того, что для решения этой задачи будут осуществлены серьезные провокации, в частности, позволяющие обвинить Азербайджан и Турцию в геноциде местного населения или чем-то подобном.

В свою очередь нельзя сказать, что руководство Азербайджана ничего не предпринимает для противодействия этим провокациям. Вообще, надо отметить, что при всех возможных претензиях к режиму Ильхама Алиева в прошлом, политически сейчас он выступает почти безукоризненно.

Так, он возложил ответственность за начало этой войны на нынешнее армянское руководство, обвинив его в уничтожении мирного процесса, благодаря которому руководство Азербайджана надеялось решить карабахскую проблему, не прибегая к оружию и не проливая кровь. Более того, он заявил о готовности прекратить боевые действия, если руководство Армении предложит четкий мирный план деоккупации азербайджанских земель, при этом подчеркнув, что желающие остаться на них жить армяне смогут это сделать и будут восприниматься как азербайджанские граждане. Но на этот раз речь идет не о бессодержательных "мирных переговорах", которые за 26 лет не дали другого результата кроме сохранения оккупационного статус-кво, а о конкретном плане деоккупации, то есть, мирной капитуляции захватчиков земель Азербайджана.

На данный момент армянская сторона отказывается обсуждать этот сценарий, надеясь как на военное сдерживание наступления Азербайджана своими силами, так и на реализацию двух вышеописанных политических сценариев. В свою очередь руководство Азербайджана, методично продолжая наступление, сегодня также проявило важную политическую инициативу, потребовав подключения к возможному мирному урегулированию этой проблемы Турции.

В такой ситуации можно предположить, что имея военное превосходство, азербайджанская армия сможет дойти вплоть до государственной азербайджано-армянской границы, если не столкнется с непреодолимым внешним вмешательством. Если же последнее произойдет, целью Азербайджана является к его моменту добиться максимальных военных успехов и территориальных приобретений и уже при участии Турции заморозить ситуацию на совершенно других условиях. Не таких, как сейчас, когда оккупированы весь Карабах и впридачу к нему еще семь районов. А например, таких, когда очаги сепаратистов и оккупантов окажутся только в разрезанных анклавах, в которые под контролем ООН будут доставлять гуманитарные грузы для мирного населения - до окончательного решения их проблемы тем или иным способом.