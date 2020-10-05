В Египте казнили двух "Братьев-мусульман"

Два члена «Братьев-мусульман»*, арестованные в ходе демонстраций против переворота в 2013 году, были казнены, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление правозащитной организации We Record в субботу.

Министерство внутренних дел Египта привело в исполнение смертные приговоры 49-летнему Ясиру аль-Абасири и 45-летнему Ясиру Шукуру, задержанным во время протестов против военного переворота 2013 года, в результате которого был свергнут первый демократически избранный президент страны Мухаммад Мурси.

Эти двое содержались в тюрьме Тора на юге Каира, которая известна как самая укрепленная тюрьма в стране, после судебного разбирательства по делу, широко известному как «дело Александрийской библиотеки».

Судебные источники сообщили газете Al-Masry Al-Youm, что Управление тюрем Египта приводило в исполнение смертный приговор тем, кто обвинялся в «терроризме, умышленном убийстве и массовых беспорядках». В 2017 году Кассационный суд отклонил кассационную жалобу подсудимых на смертный приговор, первоначально вынесенную Уголовным судом Александрии.

В августе 2013 года протесты против египетских силовиков вспыхнули перед Александрийской библиотекой на фоне кровавого разгона сидячих забастовок сторонников покойного президента Мухаммада Мурси на площадях Рабиа аль-Адавия и Аль-Нахда в Каир. Эти акции протеста и столкновения с силовиками привели к гибели 15 человек, в том числе двух полицейских.

Египетские власти еще не объявили о казни.

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