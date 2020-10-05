Два брата-иракца воссоединились спустя 40 лет

Два иракских брата, которые были разделены после того, как бывший диктатор Саддам Хусейн казнил всю их семью, воссоединились через 40 лет.

Хайдеру аль-Мусави и его брату Ахмеду было всего 4 и 2 года соответственно, когда они были арестованы и заключены в тюрьму силами Саддама вместе со своими родителями и дядями в 1980 году.

В то время четырехлетнему мальчику удалось скрыться под одеждой своей бабушки, которая приехала навестить семью.

Спустя более четырех десятилетий, уже проживая в Швеции, Хайдер опубликовал в Facebook пост, в котором оплакивал всю свою семью, в том числе своего брата-мученика. К посту была прикреплена фотография младенца.

«В этот день в 1980 году меня посадили в тюрьму по обвинению в принадлежности к политической партии «Дава»», - говорится в сообщении в Facebook.

«Вы можете спросить: почему, сколько же тебе сейчас лет? Мне сейчас 44 года, а в 1980 году было всего 4 с половиной года. Я помню все подробности. Всю мою семью казнили, а меня тайно вывезли», - написал Хайдер.

«Вот фотография моего брата мученика Ахмеда, казненного баасистами в возрасте двух лет», - добавил он.

Вскоре после этого Хайдер получил сообщение от семьи, усыновившей Ахмеда. Они подтвердили, что его брат на самом деле жив.

Мальчика тогда отпустили, а затем его нашли в полицейском участке Багдада в конце 1980-х годов, а вскоре его забрал и воспитал начальник района.

Видео, которое появилось и стало вирусным в сети, показало моменты, когда два брата встретились в иракской столице.

"Как бы ни была прекрасна эта история, она является важным напоминанием о зверствах, совершенных Саддамом и его кровожадными головорезами против миллионов иракцев, которые десятилетиями жили под его жестокой диктатурой... Да помилует Бог наших мучеников" -написал иракский чиновник Хасан Хаддад, который поделился этой историей в Twitter.