Карабах: освобождение Джебраила и армянские нападения на гражданских

Вооруженные силы Азербайджана освободили еще один город от армянской оккупации в ходе продолжающихся военных столкновений в Карабахе, заявил в воскресенье президент Ильхам Алиев.

«Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и некоторые села. Да здравствует азербайджанская армия. Карабах - это Азербайджан», - написал Алиев в Twitter.

Ранее в тот же день министерство национальной обороны Турции объявило об освобождении юго-западной территории.

«Согласно информации, полученной из достоверных азербайджанских источников, после сел Буюк Мерканли, Маралян и Шейбей азербайджанская армия освободила от оккупации и город Джебраил, который имел решающее значение в Карабахском регионе».

Источники сообщают, что операции, начатые вооруженными силами Азербайджана с целью вернуть себе оккупированные территории, продолжаются.

Между тем, армянские силы продолжают нападения на гражданских азербайджанцев. По словам высокопоставленного представителя президента, армянские силы в воскресенье нанесли ракетный удар по Хызынскому и Апшеронскому районам Азербайджана.

Хикмет Гаджиев, помощник президента и глава внешнеполитического ведомства в период президентства Азербайджана, заявил в Twitter, что армянские силы запустили две 300-километровые ракеты средней дальности по регионам.

Ранее Гаджиев заявил, что Мингечевир, промышленный город в Азербайджане, также стал целью армянского ракетного удара. Также ранее армяне обстреляли Гянджу, второй по величине город Азербайджана.

По мнению аналитиков, нападения Армении на мирных жителей в городах Азербайджана направлены на то, чтобы спровоцировать Баку на ответные удары по армянской территории, чтобы затем предстать в качестве «жертвы агрессии» перед Россией и странами ОДКБ, членом которой является Армения.