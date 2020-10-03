В Турции большая утрата: умер один из последних учеников С. Нурси М. Фырынджы

Сегодня утром на 92 году жизни в Иной мир ушел один из последних учеников Бадиуззамана Саида Нурси – Мехмет Фырынджы (Mehmet Fırıncı), настоящее имя которого Мехмет Нури Гюлеч. Он являлся главой «Стамбульского фонда науки и культуры» и фонда «Нур», работал в издательстве «Сёзлер», распространял истины Ислама и Корана по всему миру.

В заявлении, сделанном сегодня «Стамбульским фондом науки и культуры», говорится:

«Ученик Бадиуззамана, уважаемый Мехмет Фырынджы, сегодня ушел к Милости Всевышнего. Он прожил 92 года, проведя свою жизнь в служении Корану и иману (вере), завоевав сердца многих людей своей скромностью и добротой, издавая и способствуя переводу на языки мира «Рисале-и Нур» – значимого тафсира (толкования) Корана нашего времени».

По распоряжению Президента Турции Р. Т. Эрдогана, Мехмет Фырынджы будет похоронен на одном из центральных кладбищ Стамбула – кладбище «Эюб Султан», где похоронены важные религиозные и государственные деятели Турции.

Джаназа-намаз состоится завтра, 4 октября, после полуденного намаза в мечети «Эюб Султан». Выразить свои соболезнования и почитать молитвы и Коран можно сегодня и завтра до 11.00 в Стамбульском историческом медресе «Рустам паша» в районе Эминёню.

Свои соболезнования по поводу смерти Мехмета Фырынджы выразили известные турецкие политики, религиозные и общественные деятели, среди которых президент Р. Т. Эрдоган, глава администрации президента Хасан Доган, глава Управления по делам религии (Диянет) Али Эрбаш, глава МВД Сулейман Сойлу, министр юстиции Абдульхамит Гюль, известные проповедники и публицисты Ихсан Шеноджак, Юсуф Каплан, Мустафа Армаган, Мухаммед Эмин Йылдырым, джамаат Исмаил-ага и др.:

Стоит также отметить, что Мехмет Фырынджы старался помочь и российским мусульманам, которые обращались к нему за помощью и советом в связи с неправомерным преследованием. Полгода назад он выразил сожаление и недоумение в связи с тем, что в конце марта в Татарстане прошли массовые обыски у бабушек в г. Набережные Челны. Вина бабушек, по мнению продолжающегося и по сей день следствия, состоит в том, что они читают произведения «Рисале-и Нур» на языке оригинала (на османском языке). Мехмет Фырынджы отметил, что книги «Рисале-и Нур» нигде в мире не запрещены и касаются лишь толкования истин имана и Ислама, что подтверждено многочисленными экспертами из разных стран мира, в том числе и из России, напомнив также о решении Европейского суда по правам человека, в котором отмечена неправомерность запрета в России книг «Рисале-и Нур».