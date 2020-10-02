Йеменский суд приговорил к смерти Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии

Йеменский суд вынес смертные приговоры десяти фигурантам дела о бомбардировке силами Арабской коалиции школьного автобуса в Дахьяне. Среди фигурантов — король Саудовской Аравии и его наследный принц, а также президенты США и Йемена.

Йеменское информационное агентство (SABA), принадлежащее хуситам, сообщило в среду, что Специализированный уголовный суд в Сааде провел заседание под председательством судьи Рияда Аль-Разами, чтобы рассмотреть дело о нападении саудовской коалиции на автобус со школьниками, в Дахьяне в районе Маджз.

SABA подтвердила, что десять подсудимых были осуждены и приговорены к смертной казни, а именно: Салман бин Абдуль-Азиз Аль-Сауд, Мухаммад бин Салман бин Абдуль-Азиз Аль-Сауд, Турки бин Бандар бин Абдуль-Азиз Аль-Сауд, Дональд Трамп, Джеймс Норман Маттис, Нортон Шварц, Абдур-Раббух Мансур Хади, Али Мохсен Салех аль-Ахмар, Ахмед Обейд бин Дагр и Мохаммед Али Ахмед аль-Макдаши.

Информационное агентство сообщило, что обвиняемые также должны выплатить семьям жертв штраф в размере 10 миллиардов долларов.

Как сообщает агентство, у обвиняемых еще есть возможность подать апелляцию на один из пунктов обвинения. Воспользуется ли мистер Дональд Трамп этой возможностью? Это настоящая интрига.