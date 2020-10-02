Турция признала, что не сообщала о всех случаях заражения COVID-19

В среду министр здравоохранения Турции, похоже, признал, что Анкара неверно сообщает о количестве случаев заражения коронавирусом.

Фахреттин Коджа сказал репортерам, что количество новых «пациентов» с Covid-19, которые министр назвал симптоматическими, было более важным, чем общее количество положительных случаев коронавируса.

По данным Reuters, данные министерства здравоохранения отражают это изменение акцентов, которое противоречит стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которых придерживается большинство стран во время пандемии Covid-19.

По состоянию на 29 июля министерство сообщало о ежедневном подсчете «пациентов» или симптоматических случаев. До этого правительство ежедневно сообщало о количестве положительных случаев.

Врачи и представители оппозиции ранее обвиняли правительство в искажении сообщений о случаях Covid-19 или манипулировании ими.

Полный список положительных случаев дает более точную оценку распространения вируса среди населения в целом.

Исследования показали, что бессимптомные носители вируса Covid-19 могут распространять вирус дальше.

Одно исследование, опубликованное в прошлом месяце JAMA Internal Medicine, отметило, что бессимптомные носители, составляющие около 30 процентов положительных случаев, несут такую ​​же высокую вирусную нагрузку, как и носители с симптомами, и переносят столько же вируса почти так же долго, как и их «коллеги» с симптомами.

Большинство стран сообщают обо всех положительных случаях, включая бессимптомные.

Во вторник депутат от крупнейшей оппозиционной партии Турции поделился документом, якобы показывающим истинное количество положительных дел на 10 сентября - 29 377.

По данным министерства здравоохранения, в тот день появилось 1512 новых «пациентов».

Мурат Эмир, депутат от Республиканской народной партии, сказал, что документ представляет собой снимок экрана, сделанный с внутреннего портала результатов лабораторных исследований министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Коджа оспорил документ в среду, заявив, что у министерства нет такого портала.

«Я хочу сказать, что вся информация в таблице, которую мы [публикуем], верна», - сказал он журналистам.

Коджа не сказал, сколько дополнительных бессимптомных случаев было зарегистрировано министерством, но сказал, что они составляют большинство всех случаев.

Явное искажение данных о распространении Covid-19 в Турции может повлиять на одну из самых прибыльных отраслей - туризм.

Страна была основным направлением иностранных туристов, которые хотели избежать установленных правительством карантинных периодов по возвращении.

Например в Британии установлена система «коридора путешествий» - если в стране обнаруживают среднее число случаев Covid-19 ниже 20 случаев на 100000 человек в течение семидневного периода, то после возвращения из такой страны не нужно проводить 14 дней в самоизоляции.

Если число случаев коронавируса в Турции окажется выше этого порога, страна может быть исключена из списка «коридора путешествий».

С момента начала пандемии в начале этого года в Турции от нового коронавируса умерло более 8000 человек.