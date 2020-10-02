Карабах: азербайджанская армия наступает

Боевые действия между азербайджанскими войсками и армянскими оккупантами продолжались всю ночь и утро 2 октября. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

На Агдеринском направлении азербайджанские войска освободили господствующие высоты в районе Мадагиза и контролируют их.

На Джебраил-Физулинском направлении сломлено сопротивление противника, принужденного к отступлению.

Оперативная обстановка в направлении Муровдага также взята под контроль азербайджанскими войсками.

С 00:00 до 07:00 2 октября уничтожено пять единиц броне- и автомобильной техники, три объекта военной инфраструктуры и значительное число военнослужащих противника.

Существует информация, что добровольцы, прибывшие из Армении на оккупированные территории Азербайджана, под разными предлогами отказываются воевать, опасаясь напряженности и потерь в боях.

Достигнутые успехи и освобождение господствующих позиций на различных направлениях усиливают боевой дух и решимость к победе среди личного состава азербайджанской армии, подчеркнули в Минобороны АР.

Напомним, что напряженность в зоне карабахского конфликта возросла 27 сентября, когда армянские силы осуществили масштабные провокации против Азербайджана, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне.

Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

Передовые подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры с целью пресечения провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск.

По итогам первых дней боев стало известно об освобождении из-под оккупации ряда населенных пунктов Азербайджана.

По данным военного ведомства уничтожены в целом до 200 танков и иной бронетехники ВС Армении, 228 артиллерийских установок и минометов, 30 систем ПВО, 6 командных и наблюдательных пунктов, 5 складов с боеприпасами, более 110 единиц автомобильной техники, один комплекс С-300.