Карабах: азербайджанская армия наступает

Боевые действия между азербайджанскими войсками и армянскими оккупантами продолжались всю ночь и утро 2 октября. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
На Агдеринском направлении азербайджанские войска освободили господствующие высоты в районе Мадагиза и контролируют их.
На Джебраил-Физулинском направлении сломлено сопротивление противника, принужденного к отступлению.
Оперативная обстановка в направлении Муровдага также взята под контроль азербайджанскими войсками.
С 00:00 до 07:00 2 октября уничтожено пять единиц броне- и автомобильной техники, три объекта военной инфраструктуры и значительное число военнослужащих противника.
Существует информация, что добровольцы, прибывшие из Армении на оккупированные территории Азербайджана, под разными предлогами отказываются воевать, опасаясь напряженности и потерь в боях.
Достигнутые успехи и освобождение господствующих позиций на различных направлениях усиливают боевой дух и решимость к победе среди личного состава азербайджанской армии, подчеркнули в Минобороны АР.
Напомним, что напряженность в зоне карабахского конфликта возросла 27 сентября, когда армянские силы осуществили масштабные провокации против Азербайджана, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне.
Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.
Передовые подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры с целью пресечения провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск.
По итогам первых дней боев стало известно об освобождении из-под оккупации ряда населенных пунктов Азербайджана.
По данным военного ведомства уничтожены в целом до 200 танков и иной бронетехники ВС Армении, 228 артиллерийских установок и минометов, 30 систем ПВО, 6 командных и наблюдательных пунктов, 5 складов с боеприпасами, более 110 единиц автомобильной техники, один комплекс С-300.