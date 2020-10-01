ОАЭ запускают первую арабскую миссию на Марс

Объединенные Арабские Эмираты объявили во вторник, что к 2024 году запустят на Луну беспилотный вездеход.

По словам вице-президента ОАЭ и правителя Дубая шейха Мухаммада бин Рашида Аль-Мактума, эмиратцы полны решимости высадиться на Луне.

«Мы запустили новый эмиратский проект по исследованию Луны», - сказал он в Twitter во вторник. «Это будет луноход производства Эмиратов, который приземлится на поверхность Луны к 2024 году».

Этот проект стал еще одним пионерским шагом для ОАЭ. Таким образом они станут первой арабской страной, совершившей путешествие на Луну.

Несмотря на то, что ОАЭ являются новичком в мире освоения космоса, они быстро осваиваются.

В сентябре 2019 года богатая нефтью страна отправила первого гражданина ОАЭ в космос в составе экипажа из трех человек, который отправился на ракете «Союз» из Казахстана в восьмидневный полет.

В июле ОАЭ запустили из японского космического центра Танегасима беспилотный космический корабль с зондом «Надежда», предназначенным для Марса, в рамках первой межпланетной миссии арабского мира.

Шейх Мухаммад также сказал, что марсоход назван «Рашид» в честь его отца, которому приписывают модернизацию Дубая, и он будет покрывать «районы, еще не достигнутые в предыдущих исследовательских миссиях».

Он добавил, что полеты на Луну являются частью космической стратегии страны, направленной на создание новых научно-технических возможностей.

В пресс-службе Дубая заявили, что 10-килограммовый вездеход станет неотъемлемой частью усилий по строительству первого поселения на Марсе к 2117 году.

Дорогостоящие миссии ОАЭ по исследованию космоса проводятся во время экономического кризиса в стране, низких цен на нефть, кризиса с коронавирусом и высоких государственных расходов - все это неизменно вызывает опасения по поводу долгосрочных финансов Абу-Даби.