Карабах: Путин и Макрон призывают к перемирию

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к немедленному прекращению огня между Арменией и Азербайджаном. Официальное число погибших превысило 100 человек, а обе стороны заявили, что будут продолжать боевые действия.

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон призвали воюющие стороны полностью и как можно скорее прекратить огонь, снизить напряженность и проявить максимальную сдержанность», - говорится в заявлении Кремля в четверг.

В телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе Макрона, лидеры двух стран обсудили «конкретные параметры дальнейшего сотрудничества, прежде всего в рамках Минской группы ОБСЕ», говорится в заявлении Кремля.

Кремль добавил, что лидеры выразили «готовность» увидеть заявление, сделанное от имени сопредседателей Минской группы - России, Франции и США, в котором содержится призыв к «немедленному» прекращению боевых действий и началу переговоров.

Однако пока что Армения и Азербайджан отклонили международные призывы к переговорам.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал, что азербайджанские военные будут продолжать сражаться до тех пор, пока армянские войска полностью не выйдут из Карабаха.

«Если правительство Армении выполнит требование, боевые действия и кровопролитие прекратятся, и в регионе установится мир», - сказал он, посещая раненых солдат в среду.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что говорить о переговорах «в период интенсивных боевых действий» «не совсем уместно».

Формальный лидер сепаратистской "Нагорно-Карабахской республики" Араик Арутюнян заявил в среду: «Нам нужно готовиться к длительной войне».

Армения официально признала, что с ее стороны погибли 104 военнослужащих и 23 мирных жителях.

В ответ на это министерство обороны Азербайджана заявило, что его войска убили 2300 армянских солдат и «уничтожили 130 танков, 200 артиллерийских единиц, 25 зенитных единиц, пять складов боеприпасов, 50 противотанковых единиц, 55 боевых машин».

Поскольку Баку и Ереван отказываются от переговоров, возникли опасения, что конфликт может перерасти в полномасштабную войну, которая также может втянуть в себя такие региональные державы, как Турция и Россия.

Москва, у которой есть военный пакт с Арменией, а также хорошие отношения с Азербайджаном, неоднократно призывала к прекращению боевых действий и предлагала провести переговоры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил «готовность» Москвы организовать встречу.

Напомним, что переговоры по урегулированию конфликта зашли в тупик после заключения соглашения о прекращении огня в 1994 году.