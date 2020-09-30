СЕНСАЦИЯ В СУДЕ НАД МУФТИЕМ АЙЗАТУЛЛИНЫМ

Сегодня, 30 сентября 2020 года, состоялось второе заседание суда против муфтия Регионального ДУМ Республики Мордовия Зяки Айзатуллина по факту обнаружения в его офисе пяти экземпляров книги “Избранные хадисы” (составитель сборника шейх Мухаммад Юсуф Кандехлави).

Заседание началось с сенсации – отвечая на вопросы адвокатов Анатолия Пчелинцева и Марата Ашимова, свидетель Айса Айзатуллин заявил, что к подписанию протокола, в котором он обвиняет своего дядю, муфтия Айзатуллина в хранении и продаже заведомо экстремистской литературы, его принудил старший оперуполномоченный Мордовского УФСБ Андрей Стрельников.

Айса сказал, что при обыске у него дома 7 июля подбросили какую-то белую книгу из списка экстремистских материалов, которую он раньше не видел. Также он сообщил, что текст протокола его допроса от 25 июля следователю на самом деле диктовал Стрельников, а он, Айса Айзатуллин, говорил, что муфтий Айзатуллин не продавал и не раздавал никакие книги.

А потом Стрельников угрожал Айзатуллину, что если тот не подпишет фальсифицированный протокол, он посадит его в камеру и “там тебя будут насиловать такие же бородатые, как ты”. Айзатуллин признался суду, что Стрельников его настолько запугал, что он был готов подписать и такой протокол, в котором признавался бы хоть в убийстве – лишь бы его отпустили домой – к жене и малолетним детям. Также он боялся, что к нему домой могут еще раз прийти и подбросить наркотики.

Адвокаты Айсы советовали ему не давать показаний на данном суде, что “не надо злить их”, и надо придерживаться того фальшивого протокола, который он подписал под угрозой изнасилования, - чтобы ему не сделали чего-то похуже. Поэтому он не пришел на суд 16 сентября.

Однако теперь Айса все же решил дать искренние показания – после того, как к нему домой неделю назад снова приезжал Стрельников и убеждал его оформить подписку о сотрудничестве. При этом Андрей обещал, что не будет заставлять Айсу подбрасывать мусульманам наркоту и экстремистские книжки, а только собирать для него информацию.

Айса сказал, что не будет работать на него, что он служит только Аллаху, на что Стрельников спросил: “Ты что, в тюрьму хочешь?” Потом снова начал угрожать. Айса ответил, что в тюрьму не хочет, а молится за Андрея и желает ему счастья. Затем Стрельников спросил, будет ли Айса менять показания? Айса снова испугался, хотя хотел сказать, что на суде скажет правду, все же сказал Стрельникову, что он будет молчать. Но Айса понял, что теперь от него не отстанут, и решил рассказать всю правду на суде.

Андрея Стрельникова знают многие мусульмане, включая многих имамов. Он даже ни с того ни с сего явился незваным гостем на внеочередной съезд РДУМ РМ 17 августа и сел было даже в президиум – рядом с муфтием Айзатуллиным. Но потом отчего-то ушел.

Второй свидетель – оперуполномоченный Центра “Э” Наиль Сайфетдинов – рассказал, как и в каком месте офиса Айзатуллина обнаружил книгу из списка экстремистских материалов. Оказывается, книга не была на столе, как записано в протоколе. Наиль вытащил книгу из стола, где были и другие книги.

Он проверял по своему смартфону каждую книгу – нет ли их в списке экстремистских материалов Минюста РФ. Одна из них, зеленого цвета, наименование он не помнит, была в списке. А потом обнаружил еще четыре такие же книги, но уже в вскрытой упаковке, рядом со столом.

Также свидетель Сайфетдинов сообщил, что тот стол в офисе, где был компьютер, расположен так, что посетители никоим образом не могут видеть монитор компьютера.

Третий свидетель, Дамир Утешев, потомок татарских князей Утешевых, снова не явился на суд. 16 сентября он приходил – его опознали другие свидетели – по фотографии. Но потом кто-то позвонил ему, и он ушел.

И вот на этот раз он вообще не пришел, хотя судебная повестка была доставлена по его адресу.

В имеющихся показаниях Дамира Утешева речь идет о фантастических для муфтия Айзатуллина вещах – якобы он продавал экстремистские книги в своей мечети «Ускудар», да еще открывал прайс-лист на книги в компьютере своего юрисконсульта, а Дамир якобы видел этот прайс-лист.

По показаниям всех остальных свидетелей, муфтий Айзатуллин никогда не занимался продажей книг, а к компьютеру, как и многие люди в возрасте, вообще не прикасается, а не то, чтобы открывать файлы – это для него за гранью понимания.

Единственный человек из мечети «Ускудар», кто знал Дамира Утешева, это тот же Айса Айзатуллин, который сказал, что этот Утешев приходил пару раз на уроки ислама, которые проходили каждую пятницу после ночного намаза. Он хотел обучиться читать намаз и постичь основы ислама. Потом пропал. Айса звонил ему несколько раз, но Дамир не брал трубку.

Айса заявил на суде, что Дамир Утешев никак не мог пересечься с муфтием Айзатуллиным, так как приходил только на уроки, после ночного намаза, а муфтий уезжал домой после 16-17 часов.

Судья решил, что допрос свидетеля Утешева необходим, и назначил дату нового судебного заседания – 23 октября в 10 часов.