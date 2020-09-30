Саудовская Аравия объявила о новых условиях для совершения умры

Саудовская Аравия во вторник объявила о новых мерах в отношении малого паломничества (умра), которое было приостановлено на шесть месяцев из-за вспышки коронавируса.

Саудовское новостное агенстсво сообщило, что в рамках мер по борьбе с COVID-19 барьер, возведенный вокруг Каабы и священного Черного камня, останется на своем месте, и посетители не смогут прикасаться к ним.

Масджид аль-Харам, где расположена Кааба, будет дезинфицироваться 10 раз в день, сообщает агентство, добавив, что карантинные комнаты уже подготовлены для посетителей с симптомами COVID-19.

На прошлой неделе Саудовская Аравия объявила, что с начала следующего месяца постепенно снимет запрет совершение умры.

Решение возобновить умру было принято после почти шестимесячного перерыва.

С 4 октября саудовцам и иностранным резидентам королевства будет разрешено совершать умру в мечети Масджид аль-Харам, или Большой мечети, в Мекке. Однако, совершить умру смогут лишь 30% от обычного количества паломников, или 6000 человек в день.

Между тем, с 18 октября королевство будет разрешать 15 000 паломникам в день совершать умру и молитвы в мечети Пророка в Медине.

В агентстве сообщили, что как местные, так и иностранные приезжающие на умру, будут приниматься с 1 ноября, в то время как Масджид аль-Харам и мечеть Пророка будут открыты полностью для молитв с принятием мер защиты от COVID-19.