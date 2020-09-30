Умер эмир Кувейта шейх Ас-Сабах

Правитель Кувейта эмир шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 91 года, сообщило во вторник национальное информационное агентство Кувейта Kuna.

«С большой печалью и скорбью, мы оплакиваем, как кувейтский народ, так арабские и исламские народы, а также дружественные народы мира, смерть его высочества шейха Сабаха аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха, эмира Государства Кувейт. Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Аллаху наше возвращение», - сообщило кувейтское агентство.

Перед объявлением о смерти эмира в Кувейте были отменены все обычные радио и телевизионные программы, и вместо них начали читать Коран. По этому редкому шагу жители Кувейта поняли, что эмир скончался.

23 июля эмир, правящий Кувейтом с 2006 года, отправился на лечение в США.

Перед отъездом он уполномочил своего брата 83-летнего наследного принца шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха фактически править от его имени.

Предполагается, что именно наследный принц станет следующим эмиром Кувейта. Кабинет министров уже назвал его эмиром, но ему еще предстоит дать присягу перед парламентом страны. Возвращение тела прежнего эмира домой, как и присяга нового правителя в парламенте, ожидаются сегодня.

Родившийся в 1929 году, покойный правитель, который почти 40 лет занимал пост министра иностранных дел Кувейта, пришел к власти в 2006 году. Он стал широко известен как архитектор современной внешней политики Кувейта, которая недавно получила высокую оценку в арабском мире за нейтралитет по многим вызывающим разногласия региональным вопросам и отказ от нормализации сионизма и асадизма. Его считали "голосом мудрости" региона и призывали в качестве посредника для решения споров.

Примечательно, что трехдневный траур по кувейтскому эмиру объявлен в султанате Оман, другом нейтральном государстве Персидского залива. Наблюдатели отмечают, что смерть оманского султана Кабуса 10 января этого года и нынешняя смерть кувейтского эмира открывают открывают путь новому более напористому поколению правителей в Персидском заливе. Уже не образцов взвешенной мудрости, вроде шейха Сабаха, а хищников, вроде саудовского Мухаммада бин Салмана.

40-дневный траур был объявлен и в Иордании.

Сейчас, когда Персидский залив переживает самый тяжелый политический кризис за последние десятилетия, регион остался без всеми уважаемого лидера, способствующего диалогу и многостороннему сотрудничеству.