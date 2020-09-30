Нагорный Карабах: стороны отказываются от переговоров

Азербайджан и Армения отвергли давление, принуждающее их к мирным переговорам, России, США и других стран прекратить боевые действия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая по российскому государственному телевидению, категорически исключил возможность переговоров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил тому же телеканалу, что переговоров не может быть, пока продолжаются боевые действия.

После закрытой дискуссии во вторник Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, состоящий из 15 членов, «выразил обеспокоенность» по поводу столкновений, осудил применение силы и поддержал призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к немедленному прекращению боевых действий.

Между тем, как сообщает Баку, по меньшей мере 2300 армянских солдат были нейтрализованы в результате контратаки азербайджанских войск для освобождения своих оккупированных территорий.

В заявлении министерства обороны Азербайджана говорится, что с 27 сентября было убито и ранено 2300 армянских солдат.

Также было уничтожено около 130 танков и бронетехники, более 200 артиллерийских и ракетных систем, около 25 систем ПВО, шесть зон управления и наблюдения, пять складов боеприпасов, около 50 противотанковых орудий и 55 автомобилей, добавило военное ведомство.

Министерство также заявило, что Армения обстреляла Тертерский район Азербайджана в утренние часы.

В сообщении говорится, что в результате обстрела пострадала инфраструктура региона, а мирные жители к счастью не пострадали.

Армения заявила, что турецкий истребитель F-16 сбил один из ее боевых самолетов над воздушным пространством Армении, в результате чего погиб пилот.

Доказательств инцидента предоставлено не было. Сама Турция отрицает это заявление.